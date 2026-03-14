تبدأ الهيئة العامة للعقار غدًا (الأحد) أعمال التسجيل العيني للعقار، التي تستمر حتى نهاية الخميس 18 يونيو 2026، الموافق 3 محرم 1448هـ، لنحو (459,517) قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



وفي جدة، يشمل التسجيل 152 حيّاً من أبرزها؛ الكرامة، العدل، السهل، المحجر، الأثير، السنابل، الهدا، السليمانية، الفيصلية، الزهراء، المرسى، الهجرة، طابة، الواحة، الشروق، السروات، الرغامة، العليا، المرسلات، الأمير عبدالمجيد، المستقبل، البوادي، البساتين، الرابية، الشرقية، المعيلية، الوسام، الشرائع، المودة، بني مالك، النخيل، القوس، المنتزه، الرواسي، الحمدانية، الحفنة، الصناعية، الأجاويد، الأمير فواز الشمالي، الضاحية، المليساء، الفضيلة، النزلة الشرقية، الصفا، النعيم، أبحر الجنوبية، البهجة، الحرة، الترفيهية، الوئام، الكورنيش، الندى، الجامعة، أم حبلين، الحجاز، العزيزية، الوفاء، الأصالة، الفاروق، المحاميد، الثغر، الساحل، الوادي، الروابي، مدائن الفهد، الخمرة، جامعة الملك عبدالعزيز، الشاطئ، المرجان، الفرقان، أم سدرة، الازدهار، البيان، طيبة، التوفيق، رضوى، الرياض، الأجواد، البدور، مريخ، البشائر، الفروسية، النسيم، المنار، الشرفية، اليرموك، الشفا، كتانة، الفضل، الأمير فواز الجنوبي، الوزيرية، غليل، التعاون، السرور، البركة، المحمدية، النهضة، الحرازات، المعرفة، الهزاعية، البوادر، المرج، العلاء، العشيرية، المجامع، المزيرعة، العويجاء، الصالحية، الكوثر، أبحر الشمالية، مشرفة، التلال، العسلاء.



ويهدف التسجيل العيني إلى توثيق الملكية رسمياً وربط العقار بموقعه على الخريطة، وحماية الحقوق العقارية وتقليل النزاعات المستقبلية. وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالمهلة المحددة للتسجيل خلال 90 يوماً، محذرة من أن التأخر عن التسجيل قد يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.