أشار تقرير بريطاني إلى أن التوترات العسكرية في المنطقة أعادت تسليط الضوء على أهمية محطات تحلية المياه في دول الخليج بوصفها أحد أهم المرافق الحيوية التي تقوم عليها الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن بعض التقديرات الأمنية تضع هذه المنشآت ضمن البنى التحتية الحساسة التي تحرص الدول على حمايتها وتعزيز أمنها، نظراً لاعتماد مدن الخليج بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة.

التحلية.. شريان الحياة في الخليج

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدامات اليومية. وتشير البيانات إلى أن الكويت تعتمد على التحلية لتأمين نحو 90% من مياه الشرب، فيما تبلغ النسبة 86% في سلطنة عمان، ونحو 70% في السعودية، ما يجعل هذه المنشآت الحيوية ركناً أساسياً في استقرار الحياة اليومية والاقتصاد في المنطقة.

الخليج.. قوة مائية عالمية

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير مركز الشرق الأوسط في جامعة يوتا الأمريكية مايكل كريستوفر لو قوله إن دول الخليج، رغم شهرتها كقوى نفطية كبرى، أصبحت أيضاً «قوة مائية عظمى» بفضل استثماراتها الضخمة في تحلية المياه.

وأوضح أن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال القرن العشرين يمثل قصة نجاح تنموية، لكنه في الوقت ذاته قد يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية إذا أصبحت هذه المنشآت هدفاً عسكرياً.

وأضاف أن نحو نصف القدرة العالمية لتحلية مياه البحر تتركز في دول الخليج، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه التقنية في تأمين المياه.

هجوم يثير القلق

وكانت البحرين أعلنت، الأحد الماضي، أن هجوماً إيرانياً أدى إلى تضرر إحدى محطات تحلية المياه، في تطور أثار مخاوف متجددة من استهداف هذه المنشآت الحساسة.

وحذرت دول خليجية وحلفاؤها خلال السنوات الماضية من أن استهداف محطات التحلية قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويخلق أزمات إنسانية واسعة في منطقة تعتمد على هذه المنشآت لتأمين المياه.

سابقة في حرب الخليج

ويستحضر خبراء الأمن الإقليمي تجربة سابقة عندما استهدفت قوات الجيش العراقي في عهد صدام حسين عدداً من محطات الكهرباء والتحلية عقب انسحابها من الكويت عام 1991، في خطوة هدفت إلى إحداث شلل في البنية التحتية الحيوية.

سلاح ذو حدين

غير أن مراقبين يرون أن إيران لا تستطيع الذهاب بعيداً في هذا المسار، إذ إن بعض مناطقها الساحلية تعتمد أيضاً على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها المائية.

وكانت طهران قد اتهمت الولايات المتحدة، السبت الماضي، بتنفيذ غارة استهدفت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، وفق ما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ما يعكس حساسية هذا القطاع الحيوي لدى جميع الأطراف.