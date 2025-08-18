أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السوق المالية السعودية تداول بدأت الاستعداد لإجراء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية.

وأكد خلال كلمته في افتتاح فعاليات الطاولة المستديرة السعودية السورية، اليوم (الإثنين)، أن السعودية ستوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سورية في الرياض.

وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الاتفاقيات والمذكرات الموقعة أخيراً، مبيناً أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تذليل التحديات والعقبات الاقتصادية في سورية.

وأوضح أن وزارته تدعم سورية لدراسة مقدمة من القطاع الخاص لتأسيس صندوق صناديق للاستثمارات السعودية في سورية والذي تتطلع أن يكون مرتكزاً أساساً للعمل الاستثماري الممنهج والمحوكم لخدمة الأهداف المشتركة للجانبين السعودي والسوري وتعزيز نمو واستدامة الاستثمارات المشتركة بوتيرة زمنية متسارعة وبنتائج استثمارية استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المطلوبة.

وفي المجال العقاري، قال إن المشاريع الموقعة خلال منتدى السعودي السوري دخلت حيز التنفيذ، متطلعا إلى رؤيتها واقعاً ملموساً قريباً.

وأعلن الفالح، التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سورية.

وأوضح أن الاتفاقية سيصار إلى توقيعها اليوم، وقال: «حققنا تقدما ملحوظا بخصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم».

وأضاف أن السعودية وسورية تعملان على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون الاستثماري وتعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين.