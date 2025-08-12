يمثل تسويق التمور في كرنفال بريدة قلب الحركة التسويقية لأبرز المنتجات الزراعية في المملكة، ويتنافس المسوّقون في عرض أصناف التمور الواردة من مزارع المنطقة بطريقة احترافية، تستند إلى معايير دقيقة في التقييم والعرض والتفاوض.ويُعد التسويق عنصراً أساسياً في ضبط حركة السوق وتثبيت الأسعار العادلة التي تحقق مصلحة البائع والمشتري على حد سواء، ويتميّز المسوّقون بخبراتهم المتوارثة وقدرتهم على فرز الأصناف، وتقديم معلومات دقيقة حول جودة التمور المعروضة.وتتسم آلية التسويق بالشفافية التامة، إذ تُعلن الأسعار إعلاناً وسط حضور تجّار ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها، في ظل بيئة تنافسية تضمن بيع المنتج بسعر السوق العادل، بعيداً عن المضاربات.ويوفر تسويق التمور فرصاً واسعة للشباب للعمل في مجالات مساندة مثل التحميل والتفريغ والفرز، إضافة إلى خدمات النقل والتغليف؛ مما يعزّز استدامة الحركة الاقتصادية المرتبطة بالكرنفال.يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وبإشراف من إمارة منطقة القصيم، لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم داخل المملكة وخارجها، من خلال تنظيم منظومة متكاملة تشمل التسويق، ومراكز الفرز، والرقابة الصحية، والدعم اللوجستي.