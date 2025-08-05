شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الثلاثاء 5/8/2025 استقرارًا نسبيًا في قيم السبائك مقارنة بالأيام السابقة، مع تسجيل انخفاض في سعر الأونصة عالميًا.

ووفقًا للتداولات، بلغ سعر الأونصة العالمية 3,359.96 دولار (ما يعادل تقريبًا 12,826.65 ريال سعودي) مسجّلًا تراجعًا بمقدار 17.44 دولار عن إغلاق اليوم السابق، في انعكاس لتأثر الأسواق العالمية بالضغوط الاقتصادية ومؤشرات الفائدة.

أسعار السبائك في السوق السعودية (عيار 24 - نقاء 999.9):

• سبيكة 1 جرام: 118.83 دولار (445.61 ريال)

• سبيكة 2.5 جرام: 283.57 دولار (1,063.38 ريال)

• سبيكة 5 جرامات: 561.73 دولار (2,106.50 ريال)

• سبيكة 10 جرامات: 1,110.50 دولار (4,164.38 ريال)

• سبيكة 20 جرامًا: 2,205.88 دولار (8,272.05 ريال)

• سبيكة 50 جرامًا: 5,476.89 دولار (20,538.35 ريال)

• سبيكة 100 جرام: 10,932.18 دولار (40,995.67 ريال)

• سبيكة 1 كيلو: 108,781.67 دولار (407,931.25 ريال)

كما سجلت الأوقية الذهبية سعرًا يبلغ 3,281.25 دولار (12,304.68 ريال)، في حين بلغ سعر نصف الأوقية نحو 1,718.62 دولار (6,444.82 ريال).

المؤشرات الاقتصادية:

التراجع الطفيف في السعر العالمي للأونصة يعكس تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية وسط ضغوط التضخم. ورغم هذا الهبوط، يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن في ظل تقلبات العملات والأسواق المالية.

السوق السعودية تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، مع زيادة الإقبال على شراء السبائك الصغيرة (1 - 10 جرامات) من قبل الأفراد، فيما يظل الطلب المؤسسي موجّهًا نحو الكيلو والأونصات، خصوصاً في مواسم الاستثمار المرتبطة بارتفاع التضخم العالمي.