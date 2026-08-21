بحضور وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت الشركة توقيع 4 اتفاقيات لمشاريع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاواط لمدة 4 ساعات، وباستثماراتٍ تتجاوز 4.35 مليار ريال (1.16 مليار دولار أمريكي). وتأتي هذه المشاريع، التي تُشرف عليها وزارة الطاقة، ضمن المجموعة الأولى من مشاريع تخزين الطاقة بنموذج البناء والتملك والتشغيل، وفي إطار جهود منظومة الطاقة لتعزيز موثوقية وكفاءة إنتاج الكهرباء في المملكة.

وتشمل مشاريع المجموعة الأولى لأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، التي تم توقيع اتفاقياتها، مشروعي المويه وحضن في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الكهفة في منطقة حائل، حيث تبلغ سعة كلٍّ منها 500 ميجاواط لمدة 4 ساعات.

وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، ضمن مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 50% بحلول عام 2030، وذلك حسب نمو الطلب على الكهرباء، بما يسهم في تعزيز موثوقية وكفاءة المنظومة الكهربائية، ورفع مرونتها التشغيلية، لدعم أمن إمدادات الطاقة الكهربائية، وريادة المملكة عالمياً في مجال الطاقة.

يذكر أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشاريع توليد الكهرباء وتخزين الطاقة، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة، واتفاقيات خدمات تخزين الطاقة مع التحالفات المطوِّرة.