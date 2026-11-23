سجلت تكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً سنوياً خلال أكتوبر 2026، في ظل زيادة نفقات المواد الأساسية واستئجار المعدات والآلات وتكاليف العمالة والطاقة، ما انعكس على مؤشرات القطاعين السكني وغير السكني، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.3% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وجاء ذلك نتيجة زيادة تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.2%، مقابل 2.7% في القطاع غير السكني.

ارتفاع تكاليف البناء السكني

وعلى مستوى القطاع السكني، ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8%، متأثرة بزيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.4%.

كما صعدت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4%، مدفوعة بارتفاع تكلفة استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 5.4%، فيما زادت تكاليف العمالة بنسبة 1.6%، وأسعار الطاقة بنسبة 3%.

القطاع غير السكني يسجل الزيادة الأكبر

وفي القطاع غير السكني، بلغت الزيادة السنوية في تكاليف البناء 2.7%، مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.8%، فيما قفزت تكلفة استئجارها مع مشغل بنسبة 7.2%.

وشملت الزيادة أيضاً تكاليف العمالة التي ارتفعت بنسبة 2.1%، وأسعار الطاقة بنسبة 3%، إلى جانب صعود تكاليف المواد الأساسية بنسبة 2%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.4%، والأخشاب والنجارة بنسبة 2.1%.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال أكتوبر 2026 مقارنة بسبتمبر من العام نفسه، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة تكاليف البناء في القطاع غير السكني بنسبة 0.1%.