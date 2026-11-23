شهدت رحلة جوية داخلية في إيران تطورا غير متوقع، بعدما دفعت تصرفات أحد الركاب طاقم الطائرة إلى تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار شيراز، حفاظا على سلامة المسافرين وأفراد الطاقم.

وكانت الطائرة، التي أقلعت مساء الأحد من العاصمة طهران متجهة إلى جزيرة كيش، قد اضطرت إلى الهبوط في مدينة شيراز جنوب البلاد، إثر صدور تصرفات غير طبيعية وعدوانية عن أحد الركاب خلال الرحلة.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن الراكب تناول مواد مؤثرة على الجهاز العصبي قبل صعوده إلى الطائرة، قبل أن تنتابه حالة من التشنج والسلوك العدواني أثناء الرحلة، الأمر الذي دفع الطاقم إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري.

وأضافت الوكالة أن القوات الأمنية أوقفت الراكب فور وصول الطائرة إلى مطار شيراز، وأحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بتداعيات الحادث، أكدت المعلومات الأولية استقرار الحالة الصحية لجميع الركاب وأفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات.