شهدت أزمة الفنانة المصرية زينة مع أحد جيرانها تطوراً قضائياً جديداً، بعدما رفضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الاستئناف المقدم على حكم حبسه، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 3 أشهر، في القضية المرتبطة بتعرض نجلي الفنانة، زين الدين وعز الدين، لمطاردة كلب داخل المجمع السكني بمدينة الشيخ زايد.

واقعة داخل ملعب الأطفال تشعل الأزمة

بدأت تفاصيل الخلاف عندما كان نجلا زينة داخل ملعب خماسي مخصص للأطفال، قبل أن يفاجآ بكلب يطاردهما، في محاولة منهما للابتعاد عنه تعرضا خلالها لخدوش وكدمات في مناطق متفرقة من جسديهما، لتتحول الواقعة إلى خلاف بين الفنانة وأحد سكان المجمع السكني.

ودخلت تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن مستندات القضية، بعدما رصدت ما حدث داخل محيط الملعب، وساعدت في تحديد مالك الكلب، الذي أشارت الاتهامات إلى أنه رجل أعمال، مع تحميله مسؤولية عدم إحكام السيطرة على الحيوان وتأمين المنطقة المخصصة للأطفال.

كما استعانت التحقيقات بأقوال شهود الواقعة والتقارير الطبية التي وثقت الإصابات التي لحقت بالطفلين، ضمن الأدلة التي جرى فحصها في القضية.

الجار يلاحق زينة ببلاغ قضائي

وفي المقابل، لم تقتصر الإجراءات القانونية على البلاغ المرتبط بإصابة نجلي الفنانة، إذ تقدم الجار ببلاغ آخر ضد زينة، اتهمها خلاله بالسب والقذف، لكن النيابة العامة انتهت إلى حفظه لعدم ثبوت الاتهامات.

وأعاد قرار تأييد الحبس القضية إلى دائرة الاهتمام، بعدما شهدت تطورات متلاحقة بدأت بواقعة داخل ملعب الأطفال، وانتهت بتبادل البلاغات بين الطرفين وصدور حكم قضائي بتأييد عقوبة الحبس.