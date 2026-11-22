حقق المنتخب السعودي تحت 17 عاماً فوزاً ثميناً على نظيره الفرنسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (الأحد)، على ملعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين 2026.



وسجل شامان القحطاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (73)، مستثمراً تمريرة زميله زيد البوري، ليمنح الأخضر أول انتصاراته في البطولة، ويعوض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب أوروغواي بنتيجة (2-3).



وقدم المنتخب السعودي أداءً منضبطاً على المستويين الدفاعي والتكتيكي، ونجح في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، قبل أن يترجم إحدى محاولاته الهجومية إلى هدف حسم به المواجهة، محققاً ثلاث نقاط مهمة أمام أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.



وبهذا الانتصار، رفع الأخضر رصيده إلى ثلاث نقاط، ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل عن المجموعة الرابعة، قبل مواجهته الأخيرة أمام منتخب هايتي، المقررة (الأربعاء) المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.