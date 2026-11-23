أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لـ «عكاظ»، أن نظام العقوبات المرتقب سيلغي عدة أنظمة جزائية وسيكمل التشريعات العدلية.

وقال، رداً على أسئلة «عكاظ» في لقائه مع رجال وسيدات الأعمال، إن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات محاماة مهنية خطوة مدروسة ومهمة، وإن الترافع أمام المحاكم يقتصر على المحامين السعوديين.

وزير العدل يلتقي رجال وسيدات الأعمال. (تصوير: خالد العنزي)

وأضاف، خلال لقائه عدداً من رجال وسيدات الأعمال، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في غرفة الرياض، أن الصكوك العقارية الفعالة والموثوقة لا تحتاج دراسة، والوزارة لا تستقبل من الأمانات أي دراسات لأنها ممارسة خاطئة. وأوضح، أن كل الجلسات أمام المحاكم يتم إبلاغ أطرافها بمواعيد الجلسات عبر رسائل نصية في الهواتف المسجلة في «أبشر» ولم نرصد أي حالة بعدم الإبلاغ، مشدداً على أن قواعد المكتب الفني الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء ألغت الاجتهاد الفردي في المحاكم وتم إلغاء القاضي الفرد مع تشكيل دوائر من ثلاثة قضاة.

وزير العدل يلتقي رجال وسيدات الأعمال. (تصوير: خالد العنزي)

وأضاف الوزير، أن هناك سجلاً ائتمانياً يتيح للتجار معرفة الموقف المالي للغير، وأن نشر أسماء المتعثرين ضرره ممتد. مشدداً على أن منصة نافذ لا تقبل إلا السندات لأمر الإلكترونية، وأضاف، أن الوزارة تودع السندات لأمر الورقية.

وبين الوزير الصمعاني، في لقائه مع رجال وسيدات الأعمال، أن هناك 62 لجنة شبه قضائية ستجمع تحت مظلة القضاء العام ويجري التنسيق لذلك، وأن الأحكام التجارية ستنشر مشدداً على معايير إجرائية متوازنة لتطوير العمل ورحب الوزير بمبادرات قطاع الأعمال والتجار، مؤكداً، أن خدمات الوزارة الأساسية مجاناً وكشف عن نسخة جديدة لناجز أعمال.

وأوضح الوزير الصمعاني، خلال رده على عدد من رجال وسيدات الأعمال، أن أكثر من 20 مبنى يتبع الوزارة سيتم تحويله إلى خدمة للمستفيدين مجاناً بدءاً من العام القادم. ولفت، أن كل خدمة إلكترونية بالوزارة يقابلها خدمة فعلية مماثلة فضلاً عن خدمات مجانية في مراكز عدلية لمن لا يستطيع التعامل مع الخدمات الإلكترونية من كبار السن. وأوضح الوزير، أن حجم التنفيذ خلال العام الحالي بلغ مليوناً و600 ألف طلب تنفيذي، مؤكداً، أن النظام عالج الملاحظات السابقة وحدد مسؤولية الدائن والمدين بدقة وعلى وجه المساواة، مع إلزام الدائن بتوثيق التزاماته وفق أحكام النظام.

وزير العدل يتحدث في اللقاء.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، التقى ظهر أمس (الأحد)، عدداً من رجال وسيدات الأعمال، في لقاء استضافته غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمناقشة مستجدات تطوير المنظومة العدلية وانعكاساتها على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية.

رجال القطاع الخاص المشاركون في لقائهم مع وزير العدل.

جودة القضاء ووضوح الحقوق

استعرض وزير العدل، خلال اللقاء، محاور تطوير الخدمات العدلية، وفي مقدمتها جودة القضاء، ووضوح الحقوق، وتعزيز استقرار البيئة التجارية والاستثمارية، إلى جانب الانتقال من إدارة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني الحلول الوقائية التي تسهم في الحد من نشوئها، وتعزيز موثوقية التعاملات والعلاقات التعاقدية. وتناول اللقاء كفاءة إنفاذ الحقوق وأثرها في النشاط الاقتصادي، ودور سرعة تنفيذ الأحكام وفاعلية الإجراءات العدلية في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية التعاملات التجارية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة العدل مع جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية، ورفع كفاءة الخدمات ذات الصلة باحتياجات القطاع وتطلعاته.