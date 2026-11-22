كشفت دراسة علمية حديثة أن شيخوخة الجهاز المناعي لا تحدث بوتيرة منتظمة مع التقدم في العمر، بل قد تشهد تغيرات ملحوظة خلال مراحل عمرية محددة، خصوصاً عند سن الأربعين والستين، مع اختلاف طبيعة هذه التحولات بين الرجال والنساء.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا تليغراف» البريطانية، حلّل باحثون من كلية طب جامعة «ديوك-إن يو إس» في سنغافورة نحو 3.8 مليون خلية مناعية، جُمعت من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و97 عاماً.

وأظهرت النتائج أن التغيرات المناعية المرتبطة بالشيخوخة لا تسير دائماً بصورة تدريجية، ما قد يساعد في فهم أسباب تراجع قدرة الجسم على مقاومة العدوى وارتفاع مخاطر الإصابة ببعض الأمراض مع التقدم في السن.

وركز الباحثون على الخلايا التائية، وهي أحد أنواع خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى والتعرف على الخلايا غير الطبيعية، إذ تتراجع كفاءة بعض هذه الخلايا بمرور السنوات.

وكشفت الدراسة عن اختلافات بين الجنسين؛ إذ قد يواجه الرجال تراجعاً أكبر في بعض جوانب الاستجابة المناعية، بينما تميل النساء في الأعمار المتقدمة إلى إظهار مستويات أعلى من النشاط المناعي المزمن، وهو ما قد يسهم في تفسير بعض الفوارق الصحية بينهما.

وأكد الباحثون أن هذه التحولات لا تحدث بالضرورة لدى جميع الأشخاص عند بلوغ عمر معين، وإنما تعكس أنماطاً بيولوجية رُصدت لدى المشاركين في الدراسة.

وفي ما يتعلق بالحفاظ على صحة الجهاز المناعي، ينصح الخبراء بدءاً من الأربعين بممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك، إلى جانب مراقبة ضغط الدم والكوليسترول.

أما بعد الستين، فتزداد أهمية الحفاظ على الكتلة العضلية من خلال ممارسة الرياضة وتناول البروتين بكميات كافية، مع الانتباه إلى فقدان الوزن غير المقصود والالتزام بالتطعيمات الموصى بها وفق العمر والحالة الصحية.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات بانتظام في أعمار تتراوح بين 55 و79 عاماً احتفظوا ببعض المؤشرات المناعية بمستويات أفضل مقارنة بأقرانهم الأقل نشاطاً.

وخلصت النتائج إلى أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة تدهور المناعة بالمعدل نفسه لدى الجميع، وأن تبني العادات الصحية قد يساعد في دعم وظائف الجهاز المناعي، دون أن يوقف عملية الشيخوخة البيولوجية.