احتفل محبو الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها، مستعيدين محطات من مسيرة فنية استثنائية جعلت منها واحدة من أبرز رموز الغناء العربي وأكثرها تأثيراً عبر العقود.

وتُعرف فيروز، واسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، بأنها من أهم الأصوات التي تركت بصمة راسخة في الوجدان العربي، منذ انطلاقتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي.

وُلدت فيروز في 21 نوفمبر 1934، وتحولت مع مرور السنوات إلى ظاهرة فنية تجاوزت حدود لبنان والعالم العربي؛ بفضل أعمالها التي جمعت بين الكلمة الراقية واللحن المتقن والأداء الفريد.

وشكّلت شراكتها الفنية مع الأخوين رحباني محطة مفصلية في تاريخ الأغنية العربية، حيث قدّمت مئات الأغنيات والأعمال المسرحية التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الثقافية والفنية حتى اليوم.

ورغم ندرة ظهورها الإعلامي خلال السنوات الأخيرة، لا تزال أغنيات فيروز تتصدر المشهد في مناسبات عديدة، فيما يواصل جمهورها تداول أعمالها بوصفها جزءاً من ذاكرة أجيال متعاقبة ارتبطت بصوتها الذي رافق الصباحات العربية لعقود طويلة.

وفي كل عام، يتحول عيد ميلاد (جارة القمر) إلى مناسبة يستعيد خلالها محبوها إرثاً فنياً ضخماً، ويؤكدون أن حضورها لا يقاس بسنوات العمر، بل بأثرٍ بقي ثابتاً في قلوب المستمعين رغم مرور الزمن.