وجّه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال الثالث والثمانين، رسالة مباشرة وحاسمة إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، مؤكداً أن «الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى»، ومشدداً على أن «زمن السلاح خارج الدولة قد انتهى» وعلى ضرورة «تسليم السلاح» وحصره بيد الدولة وجيشها الشرعي، في إطار مشروع إنقاذي يقوم على التلازم والتزامن بين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء السلاح خارج الدولة.



رسائل مباشرة إلى إيران وحصر السلاح



في سياق حديثه عن الحملات التي تتعرض لها الدولة اللبنانية من جهتين متناقضتين، واجه عون الجهة المرتبطة بالتدخل الإيراني بموقف وصفه بالواضح والمباشر، قائلاً إن السلاح خارج الدولة «أدى واجبه في حقبة سابقة، وكانت له تضحيات وإنجازات، ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة، وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة، في خدمة قضايا غير لبنانية عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».



وتوجّه عون إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان بالوضوح نفسه، قائلاً: "نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول، لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى، ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده».



وأكد الرئيس اللبناني أن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل «بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن»، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم»، وأن الدولة التي يريدها «لا تنزع الأمان من أحد، بل تنهي حاجة الجميع إلى البحث عن الأمان خارجها، دولة عادلة قادرة تتعهد حماية الجميع»، مع نفي أي «اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر ولا كيدية» أو مساس بالحقوق الدستورية والتفاهم الميثاقي وحريات أي جماعة.



التلازم بين إنهاء الاحتلال والسلاح خارج الدولة



أوضح عون أن مشروعه الإنقاذي يقوم على «التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معا، لا احتلال إطلاقا نهائيا وأبدا، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أيا كان هذا الخارج»، مشيراً إلى أنه حشد تأييد العالم لوجهة النظر هذه بأن إنقاذ لبنان «لا يكون إلا بحل متلازم ومتزامن للاحتلال والاختلال معا»، رافضاً أن يكون لبنان رهينة لأي من المشروعين.



وفي ما يتعلق بإسرائيل، أشار إلى أن لبنان يتعرض لحملة من قوى فيها تدعو إلى استمرار احتلال أرضه بعدما قيل لهم علناً ومباشرة: «انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان، وأوقفوا اعتداءاتكم، وأعيدوا أسرانا»، مؤكداً أن أهل الجنوب هم أبناء هذه الأرض ويجب أن يعودوا إليها وسيعودون، وأن «الاحتلال لا يصنع أمنا، والدمار لا يصنع سلاما».



الاستقلال والدولة وخيار الدبلوماسية



ولفت عون إلى وجود «أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة وعابرة للطوائف والمناطق، تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة»، إلى جانب دعم عربي ودولي، مؤكداً أن لبنان لا يريد استبدال وصاية بوصاية أو ارتهان بارتهان، بل يريد أصدقاء لا أصحاب قرار عنه، وأن خيار الدبلوماسية الذي يدافع عنه ليس ضعفاً بل ضرورة أثبتتها الوقائع، مختتماً بأن «لا احتلال يدوم، ولا وصاية تدوم، ولا قوة تستطيع أن تصادر إرادة شعب إلى الأبد».