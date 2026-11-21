دخل الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران يومه الـ130، وسط تصاعد استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، وتراجع حركة الملاحة وتدفقات الخام عبر الممر الاستراتيجي، بالتزامن مع تعثر جهود استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم (السبت)، استمرار تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تعمل على منع الحرس الثوري الإيراني من تصدير النفط الخام بمليارات الدولارات. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عملياتها بأنها تنفذ «بتركيز وعزم واحترافية استثنائية». وفي المقابل، نفى مسؤول أمريكي صحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف طائرة عسكرية أمريكية وإسقاطها.



وفي تطور ميداني جديد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط للاستهداف بمقذوفين مجهولين أثناء إبحارهما باتجاه الخروج من مضيق هرمز. وأظهرت بيانات الهيئة عبور 263 سفينة خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، بانخفاض 15% عن الأسبوع السابق و20% عن الذي سبقه، مقارنة بنحو 135 سفينة يومياً قبل اندلاع المواجهات في نهاية فبراير. كما أظهرت بيانات أولية لمنصة «كلبر» اقتراب تدفقات النفط خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر من نصف مستوياتها المسجلة في الأسبوع الأول.



وتسعى واشنطن من الحصار إلى حرمان طهران من عائدات النفط، والضغط عليها لتقديم تنازلات تفاوضية، فيما تواصل إيران إدراج سفن على قوائم ما تسميه «السفن غير الملتزمة» ببروتوكولاتها للملاحة في المضيق.



سياسياً، تتواصل التحركات القطرية لإحياء المفاوضات، إذ التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مسؤولين قطريين في برلين. وأكد الرئيس دونالد ترمب أن طهران تريد اتفاقاً، لكنه وصف شروطها بأنها غير مقبولة، ملوحاً باستهدافها مجدداً عند الضرورة.



في المقابل، تتمسك إيران بشروط تشمل وقف الحرب ورفع العقوبات وإنهاء الحصار والإفراج عن أموالها المجمدة. وقال الرئيس مسعود بيزشكيان إن الحرب الاقتصادية أشد صعوبة من حرب الصواريخ، فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشدداً على حاجة بلاده إلى ضمانات أمريكية تحول دون تجدد الحرب.