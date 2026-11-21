تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم (السبت)، بالدفاع عن كل شبر من الأراضي البولندية، عقب اختراق أجسام جوية يُرجح أنها روسية المجال الجوي للبلاد، في تصعيد جديد يرفع مستوى التوتر على الجناح الشرقي للحلف.



وقال روته، خلال زيارة إلى وارسو، إن الحلف سيدافع عن الأراضي البولندية، مؤكداً أن القائد الأعلى لقواته في أوروبا، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، سيقيّم أي تهديد لقدرات الردع والدفاع، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيزها عند الضرورة.



وكانت بولندا أعلنت رصد 11 جسماً جوياً شكلت تهديداً محتملاً لمجالها الجوي، عبرت ثلاثة منها الحدود، فيما تجاوزت سرعتها 800 كيلومتر في الساعة. وأوضح قائد العمليات في القوات المسلحة البولندية الجنرال إيرينيوش نوفاك أن سوء الأحوال الجوية حال دون تحديد هوية أحد الأجسام بدقة، رغم محاولة مقاتلات سويدية اعتراضه.



ودفعت وارسو بمقاتلات F-16، مدعومة بطائرات سويدية من طراز Gripen وطائرات هولندية للتزود بالوقود والإنذار المبكر، كما رفعت جاهزية منظومات الدفاع الجوي، بينها صواريخ «باتريوت». ولم تستخدم القوات أسلحتها لعدم توافر شروط الاشتباك، فيما لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.



وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن صاروخاً روسياً سقط على بعد نحو 35 كيلومتراً من موقع تدريبات عسكرية في بولندا، فيما سقط صاروخ كروز من طراز Kh-101 على مسافة 50 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وتحطمت مسيّرة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود.



ووصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاختراق بأنه «استفزاز متعمد على الأرجح»، مطالباً وزير الدفاع بتعزيز موارد عملية «الحارس الشرقي». ومن المقرر أن يعقد مجلس شمال الأطلسي اجتماعاً (الإثنين) في بروكسل لبحث الحادثة وتداعياتها الأمنية.