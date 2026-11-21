قبل أن تبدأ مفاوضات تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، وضع حزب «الليكود» شروطاً تكشف حجم الهوة السياسية بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت، في مقدمتها احتفاظ الأول برئاسة الوزراء طوال السنوات الأربع القادمة، وإشراك اليمين المتطرف بزعامة إيتمار بن جفير في الائتلاف، بما يستبعد عملياً أي صيغة لتناوب السلطة بين الرجلين.



وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، طرح ممثلو «الليكود» قائمة من 10 مطالب أولية خلال اجتماع مع ممثلين عن حزب «يشار» الذي يقوده آيزنكوت، قدمها مايكل رابيلو، المحامي الشخصي السابق لنتنياهو وعضو فريق التفاوض في الحزب، باعتبارها أساساً لبدء محادثات تشكيل حكومة وحدة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».



وتتضمن المطالب تشكيل ائتلاف يضم جميع الأحزاب، من «عوتسما يهوديت» اليميني إلى «الديمقراطيين» اليساري، مع استبعاد الحزبين العربيين، وإلزام الشركاء بدعم أي هجوم عسكري جديد على إيران، والإبقاء على تشريعات التعديلات القضائية إلى حين التوصل إلى توافق بشأنها.



كما تشمل تشكيل لجنة تحقيق سياسية في هجوم السابع من أكتوبر 2023 بدلاً من لجنة تحقيق رسمية، والمضي في قانون لتجنيد الحريديم وفق الصيغة التي طرحتها الحكومة المنتهية ولايتها. ويطالب «الليكود» كذلك بعدم تغيير ظروف احتجاز عناصر وحدة «النخبة» التابعة لحركة «حماس»، وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من خطوط انتشاره الحالية في قطاع غزة قبل زوال ما وصفه بتهديد الحركة، فضلاً عن توقيع إعلانين يرفضان إقامة دولة فلسطينية ويؤكدان أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.



في المقابل، اعتبرت مصادر من تكتل آيزنكوت، وفق «هآرتس»، أن المطالب لا تمثل محاولة جدية لتشكيل حكومة وحدة، بل «مناورة» من نتنياهو، في ظل اتساع الفجوة بين الطرفين. ونفى «الليكود» صحة ثلاثة مطالب تتعلق بلجنة التحقيق والتعديلات القضائية وقانون تجنيد الحريديم، دون التعليق على بقية ما ورد في التقارير.



وكان آيزنكوت قد استبعد الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، لكنه أبدى استعداده لتشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها. ويبحث في الوقت نفسه خيارات ائتلافية أخرى، بينها ضم الأحزاب الحريدية أو تشكيل حكومة أقلية بدعم الحزبين العربيين.



غير أن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض خيار حكومة الأقلية أو المشاركة في حكومة وحدة مع نتنياهو، داعياً إلى ائتلاف يضم أحزاب آيزنكوت و«شاس» و«يهدوت هتوراة»، ومؤكداً أن هدفه إنهاء حقبة نتنياهو السياسية. وفي المقابل، نفى «يهدوت هتوراة» إحراز تقدم في مفاوضاته مع تكتل آيزنكوت، فيما لا يبدو «شاس» مستعداً للانفصال عن حليفه التقليدي «الليكود».