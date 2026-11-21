في الوقت الذي تحل فيه ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز الـ92، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر العلاقات الفنية إثارة للفضول في تاريخ الغناء العربي، تلك التي جمعت «جارة القمر» بـ«كوكب الشرق» السيدة أم كلثوم بعيداً عن صخب المنافسة وأمراض الغيرة والشائعات التي طالما لاحقت قمم الطرب عبر عقود.

ولم تكن فيروز مجرد صوت استثنائي وصفه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بأنه «يأتي من السماء على عكس بقية الأصوات التي تأتي من الأرض»، ورأى فيها الشاعر محمود درويش أغنية «تنسى أن تكبر، فتستعيد لدى من يسمعها لسعة الورد الأولى والشجن الأول»، بل كانت أيضاً صاحبة تجربة إنسانية نادرة في تعاملها مع عمالقة عصرها، وفي مقدمتهم أم كلثوم.

وبحسب ما يرويه مؤرخو الفن، بدأت ملامح هذا التقارب في القاهرة في أبريل عام 1966، داخل بهو فندق «النيل هيلتون»، على هامش زيارة فيروز لإحياء حفل غنائي في مصر، حيث جرى اللقاء الأول في أجواء دافئة سادها الود والإعجاب المتبادل، لتكتشف فيروز للمرة الأولى سحر نبرة أم كلثوم في الحديث العادي خارج الغناء، معبّرة عن انبهارها بشخصيتها وبقصائدها المغناة وعلى رأسها «الأطلال».

في المقابل، لم تُخفِ أم كلثوم إعجابها الشديد بصوت فيروز وأعمالها، كاشفة محبتها الخاصة لأغنية «إسهار إسهار» التي كتبها الأخوان رحباني ولحّنها محمد عبدالوهاب، ومطلعها: «إسهار إسهار.. تـ يحرز المشوار.. كثار هو زوار.. شوي وبيفلوا.. وعنا الحلا كله.. وعنا القمر بالدار».

غير أن اللحظة الأكثر قرباً وخصوصية بين القمتين تجددت بعد أشهر قليلة في لبنان، وتحديداً يومي 16 و17 يوليو من العام نفسه، حين أحيت أم كلثوم حفلين بمهرجانات بعلبك وأقامت في فندق بمنطقة «شتورة»، وهناك جلست فيروز برفقة زوجها الشاعر والملحن عاصي الرحباني مع «الست» لمدة ساعة كاملة بعيداً عن الأضواء، لتخرج فيروز بعد ذلك بتصريح لافت كشف عمق التأثر قائلة: «رأيت إنسانة تذوب رقة، أحببتها من القلب.. أحسست أنني ألتقي مع صديقة العمر».

وبعد سنوات طويلة، وتحديداً في حوار نشرته مجلة «الموعد» بتاريخ 10 أبريل 1980، عادت فيروز لتروي جانبها الإنساني من تلك العلاقة، مؤكدة أن حضور أم كلثوم الآسر خارج المسرح لم يقل عظمة عن مكانتها الطربية، ومشددة في الوقت ذاته على أن تجربة كل منهما تسير في مسار فني مستقل يختلف جذرياً عن الآخر، إذ يمتلك كل صوت عالمه الخاص الذي لا يشبه سواه.