أكدت السلطات الفنلندية، اليوم (السبت)، أن سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» (Sparta II)، التي استُهدفت بطائرتين مسيّرتين في خليج فنلندا ببحر البلطيق، كانت متجهة إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، التي تضم منشآت عسكرية إستراتيجية وأسطول البلطيق الروسي.



ذكرت هيئة البث الفنلندية، أن القوات المسلحة الفنلندية رصدت الهجوم على السفينة في المياه الدولية غرب جزيرة غوغلاند، شرقي خليج فنلندا، مؤكدة تعرضها لأضرار واندلاع حريق على متنها.



وأفادت الوكالة أن السفينة كانت في طريقها من سانت بطرسبرغ إلى كالينينغراد، وأن السلطات الروسية أعلنت إجلاء طاقمها، فيما تولى حرس الحدود الفنلندي متابعة الحادثة والاستعداد للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتر أوربو إن الحرب بدأت تمتد إلى المناطق المجاورة لفنلندا، مؤكداً أن السلطات تتعامل مع الحادثة.



في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «فيركو أوتيسيت» الفنلندية، أن سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2»، التي تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين في خليج فنلندا ببحر البلطيق، ترتبط بمنظومة النقل العسكري التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وسبق استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية.



وقالت الصحيفة إن السفينة التي ترفع العلم الروسي، تعرضت للاستهداف في المياه الدولية شرقي خليج فنلندا، قبل أن تفقد قدرتها على التحكم وتنجرف إلى المياه الإقليمية الفنلندية، فيما تحركت وحدات حرس الحدود الفنلندي للتعامل مع الحادثة.



وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة تشغّلها شركة «أوبورون لوجستيكا»، المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، والمسؤولة عن نقل المعدات العسكرية والقوات والإمدادات، فضلاً عن شحنات إلى شبه جزيرة القرم، مبينة أن السفينة ارتبطت منذ سنوات بالمنظومة العسكرية الروسية.



وأضافت الصحيفة أن السفينة اشتُبه في نقلها عام 2022 منظومات دفاع جوي من طراز «إس 300» من سورية إلى روسيا، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كما أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات في مايو 2022، قبل أن تدرجها أوكرانيا على قائمتها في مايو 2026.



ولم تتضح حتى الآن طبيعة الحمولة التي كانت تنقلها السفينة خلال رحلتها الأخيرة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.