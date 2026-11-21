فشل فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بعدما تعادل مع ضيفه فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

مونيز يمنح فولهام التقدم

افتتح رودريغو مونيز التسجيل لفولهام في الدقيقة 16، بتسديدة رائعة سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى حارس مانشستر سيتي دوناروما.

هدف ملغي لهالاند

وألغى حكم المباراة هدفاً لمانشستر سيتي سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 24، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي تسديد الكرة بينما كانت بحوزة حارس فولهام لينو، وإدخالها إلى الشباك.

أندرسون يتعادل للسيتي

وأدرك إليوت أندرسون التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 58، بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء، فيما فشلت محاولات فريق المدرب إنزو ماريسكا في خطف الفوز خلال الدقائق المتبقية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.