أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضريبية على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج البلاد، في خطوة قال إنها تستهدف دعم قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي على المنافسة مع نظيره الصيني.



وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عقب عودته من جولته الآسيوية، أثناء حديثه عن الذكاء الاصطناعي: «لن نسمح لشركاتنا ببناء مراكز بيانات خارج بلادنا»، وأشار إلى أنه سيفرض ضريبة ضخمة على الشركات التي تنشئ مراكز بيانات في الخارج.



حظر البيع المباشر



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت أخيراً خطوات لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى عدد من دول جنوب شرق آسيا، في إطار جهود أوسع لمنع الصين من الحصول على هذه التكنولوجيا عبر دول ثالثة. وتحظر الولايات المتحدة بالفعل البيع المباشر لأكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، لكن الشركات الصينية واصلت الوصول إليها من خلال استئجار قدرات حاسوبية في مراكز بيانات بدول يُسمح لها قانوناً باستيراد هذه الرقائق.