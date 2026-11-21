ارتفع عدد طلبات شركات توصيل الطلبات إلى 129 مليون طلب خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 25.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وذلك بحسب ما كشفته بيانات الهيئة العامة للنقل.

وقالت هيئة النقل في تغريدة: «إن ذلك يعكس نمو هذا النشاط في المملكة العربية السعودية».

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث حصة الطلبات بنسبة 44%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ22%.

نمو ملحوظ

وكان قطاع توصيل الطلبات في السعودية قد سجل نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تجاوز عدد العمليات 132 مليون عملية طلب لشركات توصيل الطلبات، بزيادة بلغت 30.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق مؤشر صادر عن الهيئة العامة للنقل.

توسع متسارع

وتصدرت منطقة الرياض قائمة إجمالي الطلبات بنسبة 44% تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 22%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16%، فيما توزعت النسب المتبقية للطلبات على باقي مناطق المملكة من بينها المدينة المنورة بنسبة 5%، بحسب المؤشر.

وتأتي هذه النتائج في ظل التوسع المتسارع لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في المملكة، المدعوم بالتحول الرقمي واعتماد الحلول التقنية، إلى جانب تطور نماذج الأعمال في قطاع التوصيل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الحراك الاقتصادي.