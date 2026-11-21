أعلنت الحكومة الدنماركية عزمها طرد الملحق العسكري الروسي لدى كوبنهاغن، على خلفية الاشتباه في تورط موسكو في التخطيط لمحاولة اغتيال مغني الراب الأوكراني الأمريكي «كييفستونر» (Kyivstoner)، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده استدعت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية وأبلغته بقرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي، على أن يُنفذ القرار خلال سبعة أيام.

وأضاف الوزير أن كوبنهاغن توجه رسالة واضحة إلى موسكو بشأن القضية، قائلاً: «نحن نقول ذلك بوضوح شديد: لقد كشفنا أمركم».

وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت إحباط مخطط لاغتيال مغني الراب «كييفستونر»، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية، مشيرة إلى وجود شبهات بشأن تخطيط أجهزة الاستخبارات الروسية للعملية، التي كان من المقرر تنفيذها قبل حفل موسيقي للفنان في الدنمارك خلال سبتمبر الماضي.

الدنمارك تدرس وقف تأشيرات الدخول للروس

وفي إطار الإجراءات التصعيدية، كشف وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده تدرس إمكانية تعليق إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس، مشيراً إلى أن كوبنهاغن بدأت تحركات على المستوى الأوروبي لتشديد القواعد المنظمة لدخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح راسموسن أن بلاده تكثف جهودها من أجل وقف إصدار التأشيرات غير الضرورية، مؤكداً أن أقوى رد يمكن أن تقدمه الدنمارك يتمثل في التمسك بمواقفها ومواصلة دعم أوكرانيا.

وقال الوزير: «نعتزم مواصلة دعم أوكرانيا بشكل كامل».

وبحسب وكالة «رويترز»، بعث راسموسن، مساء الجمعة، رسالة إلى كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، اقترح خلالها أن يتبنى الاتحاد الأوروبي إجراءات موحدة تشمل وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، وعدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية في منطقة شنغن، التي تضم 29 دولة.

وشددت الرسالة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعكس قوة أوروبا وقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة، معتبرة أن هناك فرصة سانحة للتحرك بشكل موحد، بدلاً من استمرار الاعتماد على إجراءات وطنية متفرقة تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى.

كما تضمنت المقترحات إصدار تأشيرات محدودة للمواطنين الروس، لا تسمح لهم بالتنقل بين دول منطقة شنغن، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على دخول العسكريين الروس الحاليين والسابقين إلى الأراضي الأوروبية.

تفاصيل مخطط اغتيال الفنان الأوكراني

وتعود القضية إلى 25 سبتمبر الماضي، عندما تمكنت الشرطة الدنماركية من إحباط مخطط اغتيال مزعوم استهدف مغني الراب «كييفستونر»، واسمه الحقيقي ألبرت فيكتوروفيتش فاسيليف، قبل دقائق من موعد إحيائه حفلاً موسيقياً شمال العاصمة كوبنهاغن، وهو الحفل الذي أُلغي لاحقاً.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال تربطهم صلات بالعالم الإجرامي في الدنمارك، بينما كان المشتبه بهم في طريقهم إلى موقع الحفل وبحوزتهم مسدسان محشوان بالذخيرة وسكينان، وذلك في تمام الساعة 9:55 مساءً، قبل خمس دقائق فقط من الموعد المحدد لبدء الحفل.

كما أُلقي القبض على مشتبه به رابع في وقت لاحق من الليلة نفسها، وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين كان قد اشترى تذكرة لحضور الحفل.

ويواجه المتهمون اتهامات بموجب المادة 108 من قانون العقوبات الدنماركي، المتعلقة بمساعدة أجهزة استخبارات أجنبية، إلى جانب تهمة الشروع في القتل، فيما نفوا ارتكاب أي مخالفات خلال مثولهم أمام المحكمة، وفقاً لهيئة الإذاعة الدنماركية «DR».

اتهامات مباشرة للاستخبارات الروسية

من جانبه، أكد راسموس كيفر كريستنسن، رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني الدنماركي، أن التقييم الأمني لبلاده يشير بوضوح إلى أن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت لمحاولة الاغتيال المزعومة.

وأضاف أن الدنمارك لم تشهد من قبل محاولة اغتيال منسوبة إلى روسيا بهذا الشكل، معتبراً أن القضية تعكس، بحسب تقديره، تزايد السلوك الروسي العدواني والاستعداد لتحمل مخاطر أكبر.

وأشار إلى أن التحقيق يحمل أهمية كبيرة لفهم طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها الدنمارك من جانب روسيا.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع الدنمارك والدول الأعضاء التي تتعرض لما وصفته بالهجمات الروسية الهجينة، مؤكدة أن الاتحاد يعتزم طرح إستراتيجية أمنية أوروبية جديدة لتعزيز الاستعداد والردع في مواجهة التهديدات.

في المقابل، رفضت السفارة الروسية في كوبنهاغن الاتهامات الدنماركية، معتبرة أنها لا تستند إلى أدلة تثبت صحتها.

وتفتح التطورات الأخيرة الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين روسيا والدول الأوروبية، لا تقتصر على الإجراءات الدبلوماسية، بل تمتد إلى احتمالات تشديد القيود على حركة المواطنين الروس داخل منطقة شنغن، في وقت تؤكد فيه كوبنهاغن تمسكها بمواصلة الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.