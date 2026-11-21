كشفت مراجعات ودراسات غذائية حديثة أن بعض أنواع الفاكهة قد تسهم في دعم صحة القلب والمساعدة على الحفاظ على مستويات ضغط دم صحية، إلا أن المقارنة بين الموز والتوت الأزرق أظهرت أفضلية نسبية للأول في جانب محدد يرتبط بتنظيم ضغط الدم.

ويعود ذلك إلى غنى الموز بعنصر البوتاسيوم، الذي يؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد وإرخاء جدران الأوعية الدموية، ما ينعكس إيجابًا على مستويات ضغط الدم. وتوفر حبة موز واحدة نحو 375 ملليغرامًا من البوتاسيوم، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في كوب من التوت الأزرق. كما أشارت أبحاث إلى أن تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم قد يساعد في تحسين قراءات ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خصوصًا ضمن نظام غذائي متوازن يركز على صحة القلب.

في المقابل، يتميز التوت الأزرق بمحتواه المرتفع من مركبات الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، والتي تمنحه لونه المميز وتسهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب. وأظهرت دراسات أن تناول التوت الأزرق بانتظام قد يحسن مرونة الأوعية الدموية ويحد من تصلب الشرايين، إلا أن تأثيره المباشر في خفض ضغط الدم لم يكن واضحًا أو ثابتًا بالدرجة نفسها التي لوحظت مع الأغذية الغنية بالبوتاسيوم.

ويرى متخصصون أن الاستفادة المثلى تتحقق عبر الجمع بين الفاكهتين ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب اتباع عادات صحية تشمل ممارسة النشاط البدني، وتقليل استهلاك الملح، والحفاظ على وزن مناسب، والحصول على نوم كافٍ. لكن الخبراء حذروا من الإفراط في تناول البوتاسيوم لدى بعض الفئات، خاصة المصابين بأمراض الكلى أو من يتناولون أدوية معينة قد ترفع مستوياته في الدم، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب قبل إجراء تغييرات غذائية كبيرة.

وتؤكد النتائج أن الموز يتفوق من ناحية محتوى البوتاسيوم ودعم تنظيم ضغط الدم، فيما يحتفظ التوت الأزرق بمكانته كخيار غذائي مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، ما يجعل الجمع بينهما خيارًا غذائيًا أكثر فائدة من المفاضلة بينهما.