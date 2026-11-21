أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، استهدفت مواقع مليشيات الحوثي وتعزيزاتها وتجمعاتها على مختلف الجبهات، مؤكدة مقتل وإصابة 149 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية، وتدمير أو إعطاب 71 آلية ومعدة قتالية.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن العمليات شملت 699 عملية قصف بالمدفعية الميدانية، و65 عملية بالطائرات المسيّرة، و38 عملية براجمات الصواريخ، إضافة إلى 14 غارة جوية.

وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة، بإسناد من المقاومة الشعبية، تواصل التصدي لهجمات مليشيات الحوثي ومحاولات تسللها، وإخماد مصادر نيرانها، مشيراً إلى إحباط محاولات تقدم حوثية في لحج والضالع وأبين، وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع.

تعز لم تسقط

وفي جبهة تعز، أكد الناطق العسكري تصدي القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، لهجمات واسعة شنتها المليشيات على عدة جبهات في المدينة وريفها، وإحباط محاولات التسلل، وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية، بالتزامن مع استهداف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم ومستودعات أسلحتهم بالضربات الجوية والمدفعية.

وشدد على أن «تعز لم تسقط، ولن تسقط»، متهماً مليشيات الحوثي بمواصلة قصف منازل المواطنين في قرى ريف تعز، واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد سكان المحافظة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

جاهزية على مختلف الجبهات

وفي الجوف ومأرب، أفاد النزيلي بأن القوات المسلحة تتمسك بمواقعها على خطوط المواجهة والمواقع التي اكتسبتها، وتواصل رصد تحركات الميليشيات واستهداف مواقعها ومستودعات أسلحتها وإخماد مصادر نيرانها.

كما أشار إلى رد القوات على مصادر النيران المعادية في شبوة ولحج، واستهداف تجمعات الحوثيين ومواقعهم، بالتزامن مع استمرار رصد التحشيدات العسكرية على عدد من الجبهات، ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة أي تصعيد.

وأكد أن عدن آمنة، وأن التشكيلات العسكرية المكلفة بالدفاع عنها وعن المحافظات الجنوبية تعمل تحت قيادة موحدة، مشيراً إلى الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الحوثية في المواقع المتقدمة.

استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف

واتهم الناطق الرسمي مليشيات الحوثي بمواصلة هجماتها، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المناطق المحررة، وقصف منازل المدنيين في ريف تعز، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المتعمد للمدنيين وممتلكاتهم.

وأكد أن التصعيد الحوثي لن يثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني في حماية الشعب اليمني ومقدراته، مشدداً على استمرار العمليات الهجومية ضمن عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.