نجحت عملية بريطانية للأمن السيبراني في معالجة ثغرة في أنظمة تشغيل الثلاجات والمجمدات التجارية المستخدمة في المتاجر الكبرى والمستودعات والمطاعم، بما يعزز حمايتها من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت منشآت في عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وشهدت بداية نوفمبر الجاري هجمات إلكترونية أدت إلى تعطيل أنظمة التبريد التجارية في دول أوروبية، من السويد إلى بلجيكا، فيما تعرضت فرنسا لهجوم مماثل في أكتوبر، ما أجبر متاجر على التخلص من أغذية تقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

اكتشاف ثغرات محتملة

وكان يُعتقد أن بريطانيا تجنبت إلى حد كبير هذه الهجمات، بسبب اعتماد قطاع التبريد لديها على أجهزة مختلفة، لكن جهات تعمل مع شركات التجزئة اكتشفت ثغرة كان من الممكن أن تتيح للقراصنة اختراق الأنظمة.

وقال متحدث باسم المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني (NCSC):«إن المركز كان على علم بعدد محدود من المؤسسات البريطانية التي ربما تأثرت بالثغرات الأمنية، وتم التحرك فوراً لتنبيه الجهات المحتمل تعرضها للخطر وتقديم الدعم لها».

عملية سرية لـ 3 أسابيع

وجرى اكتشاف الثغرة بواسطة إحدى الشركات، قبل أن يرصد خبراء الاختراق الأخلاقي في شركة أخرى مجموعة إضافية من الثغرات، ويتواصلوا مع الجهات الأمنية المختصة.

وقالت الشركة إن العملية استمرت نحو 3 أسابيع ونُفذت بسرية لتجنب تنبيه القراصنة، وقبل تطبيق الإصلاحات أزالت الشركات المتأثرة أجهزة التبريد من الاتصال المباشر بالإنترنت، وأعطت الأولوية لتأمينها.

يذكر أنه في فرنسا، اتهمت أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجوم أكتوبر، الذي استهدف 700 منشأة تجارية وتسبب في 15 حريقاً، بعدما رفع القراصنة درجات الحرارة داخل أنظمة التبريد.