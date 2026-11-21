أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التشكيك في استعداد روسياً لإنهاء الحرب، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبة فلاديمير بوتين في تسوية النزاع دبلوماسياً، محذراً من أن موسكو ستعمل على إطالة أمد المفاوضات وتأجيل أي لقاء جديد.



وكشف زيلينسكي، اليوم (السبت)، أن ترمب أبلغ القادة الأوروبيين، خلال مشاركته هاتفياً في اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين، (الخميس)، بأن أوروبا تنفق أموالاً طائلة على الحرب في أوكرانيا، ويمكنها توجيه هذه الأموال إلى احتياجاتها الداخلية إذا تحقق السلام مع روسياً.



وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف إن ترمب تحدث عن إمكانية إنفاق أوروبا أموالها على نفسها بعد انتهاء الحرب، موضحاً أن تصريحاته لم تحمل طابع التهديد.



وأبدى الرئيس الأوكراني تحفظاً على الموقف الروسي الذي طالب بالتخلي عن كامل منطقة دونباس، قائلاً إنه أقل اقتناعاً من الأمريكيين باستعداد بوتين لتقديم تنازلات، وإنه نقل هذه المخاوف إلى الفريق الأمريكي.



ورحب الرئيس الأوكراني بتصريحات مبعوثين أمريكيين بشأن ضرورة إشراك أوروبا بصورة كاملة في مسار التسوية، الذي استؤنف هذا الشهر عبر محادثات في أبوظبي، بعد توقف استمر 9 أشهر، مطالباً واشنطن بتحديد جدول أعمال وموعد الجولة القادمة.



وتوقع زيلينسكي أن تسعى الولايات المتحدة إلى عقد الاجتماع في أقرب وقت، لكنه رجح أن تعمل روسياً على تأجيله، متهماً موسكو بعدم الجدية في تسريع المسار التفاوضي، في وقت سبق أن اتهم فيه بوتين كييف والدول الأوروبية بالعجز عن تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.



وأبدى زيلينسكي استعداده للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين الذي يستضيفه ترمب الشهر القادم في ميامي، معرباً عن رغبته في إجراء محادثات مباشرة مع بوتين، رغم عدم تلقيه دعوة حتى الآن.



وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشف زيلينسكي أن روسياً شنت هجوماً واسعاً على بلاده ليل (الخميس الجمعة)، باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة و110 صواريخ، بينها 27 صاروخاً باليستياً.



وجاء الإعلان خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج في كييف، عقب قصف روسي مكثف استهدف العاصمة الأوكرانية خلال الأسبوع الجاري.



واعتبر زيلينسكي أن الزيارة البريطانية تمثل رسالة تضامن مهمة مع بلاده، فيما انتقد ستريتنج التناقض بين الخطاب الروسي في المحافل الدولية والعمليات العسكرية على الأرض، مؤكداً أنه لا جدوى من استخدام بوتين لغة السلام في القمم الدولية بينما تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية المدنية.



ووصف الوزير البريطاني ما اعتبره انتهاكاً روسياً للمجال الجوي البولندي قبيل تدريبات عسكرية لـ«تحالف الراغبين» بأنه استفزاز صارخ، داعياً الحلفاء إلى زيادة دعمهم العسكري والسياسي لأوكرانيا.