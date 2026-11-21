أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وقعا (السبت) اتفاقية تجارية شاملة واتفاقاً لحماية الاستثمارات، بعد مفاوضات دامت 10 سنوات.

ومن المرجح أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أوائل عام 2027، ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة عليها، كما يتعين على كل من الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا إتمام الإجراءات الداخلية.



التخفيف من الجمارك



وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع تجارته والتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتم التوصل إلى الاتفاق التجاري في البداية في سبتمبر 2025. وسيلغي الطرفان الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات، بما في ذلك الرسوم التي تفرضها إندونيسيا على السيارات من الاتحاد الأوروبي، والتي تصل حالياً إلى 50%.



تقليل الفاتورة



من المتوقع أن تقلل الاتفاقية فاتورة الرسوم الجمركية التي يتحملها المصدرون من الاتحاد الأوروبي بنحو 650 مليون يورو (713 مليون دولار). ويصدر الاتحاد الأوروبي حالياً منتجات زراعية وغذائية إلى إندونيسيا بما يقارب مليار يورو سنوياً. ومن المقرر أن تلغي إندونيسيا الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الزراعية الواردة من الاتحاد الأوروبي.