أعلن وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر أنه ينتظر من شركات صناعة السيارات إعلان التزامها بالإبقاء على أنشطتها في ألمانيا، مقابل تخفيف الحظر الأوروبي على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.



مقر رئيسي



وفي تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس: «توقعاتي واضحة، وهي أن تظل ألمانيا المقر الرئيسي لتطوير السيارات وإنتاجها».



وأضاف: «بعد كل ما حققناه على الصعيد السياسي، وفي مقدمة ذلك التراجع عن حظر محركات الاحتراق الداخلي في أوروبا، أنتظر من قطاع صناعة السيارات أن يعلن بوضوح التزامه أيضاً بالإبقاء على مقره الرئيسي في ألمانيا».



دور مهم



وقال بيلجر إنه يتفهم الاستثمارات في الخارج، لكنه استدرك بأن علامة «صُنع في ألمانيا» لا تزال تؤدي دوراً مهماً في قطاع السيارات.



وأضاف: «فالسيارة اختُرعت في ألمانيا، وطُوّرت هنا ابتكارات كثيرة، وينبغي أن يكون طموحنا في المستقبل أيضاً أن نكون في طليعة جميع مجالات التنقل. ويشمل ذلك، بالنسبة لي، مواصلة الشركات الألمانية تطوير السيارات وإنتاجها داخل ألمانيا».



تخفيف الأعباء



وشدد بيلجر على ضرورة تخفيف الحكومة الألمانية الأعباء، ولا سيما التكاليف المرتبطة بالعمالة والطاقة والبيروقراطية. لكنه أقر بأن الإنتاج في ألمانيا لن يصبح أبداً منخفض التكلفة بالقدر نفسه الذي يتمتع به في دول أوروبا الشرقية.



وأضاف أن على أوروبا أيضاً تحديد موقفها من المنافسة مع الصين، التي وصفها بأنها غير عادلة.