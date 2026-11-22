كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان المصري الراحل أحمد زكي وصديقه المقرب، تفاصيل جديدة عن رحلة الفنان مع السرطان وأيامه الأخيرة، متحدثا عن تغير حالته النفسية وفقدانه البصر الذي حرص على إخفائه عن المحيطين به.

وقال وطني، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «النهار»، إن أحمد زكي لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان عندما اكتشف المرض للمرة الأولى، لكنه أظهر تماسكا ملحوظا بعدما عرف حقيقة حالته، وتعامل مع الأمر في البداية بصورة قوية.

وأوضح أن الحالة النفسية للفنان الراحل تغيرت مع مرور الوقت وتدهور وضعه الصحي، إذ بدا أكثر استسلاما للمرض، بعدما شعر بأن رحيله بات قريبا، في مرحلة شهدت تراجعا كبيرا في قدراته الجسدية.

وأضاف أن أحمد زكي فقد بصره خلال أيامه الأخيرة، لكنه لم يكن يريد أن يعرف المحيطون به حجم التدهور الذي وصل إليه، وحرص على إخفاء الأمر عنهم، في محاولة للحفاظ على صورته أمام من اعتادوا رؤيته ممثلا قويا لا يستسلم بسهولة.

وتأتي هذه الشهادة لتكشف جانبا من المعاناة التي عاشها الفنان المصري بعيدا عن الأضواء، بعدما عرف طوال مسيرته بقدرته على تجسيد الشخصيات المعقدة والمشحونة إنسانيا، وهو ما جعل رحلته مع المرض محاطة باهتمام واسع من جمهوره، حتى بعد سنوات طويلة على رحيله.

وفي حديثه عن الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب أحمد زكي خلال رحلة مرضه، أشاد وطني بالفنانة رغدة، مؤكدا أنها كانت من أقرب الأشخاص إليه، وظلت مساندة له حتى أيامه الأخيرة، مشيرا إلى مكانتها الخاصة لديه ومدى تقديره لها.

واستعاد مدير أعماله عبارة كان الفنان الراحل يرددها وتعكس إدراكه لصعوبة طباعه وشخصيته، قائلا: «مين يستحمل أحمد زكي»، في إشارة إلى طبيعة الفنان الذي عرف بشخصيته القوية وحساسيته في التعامل مع المحيطين به.

كما تحدث وطني عن العلاقة بين أحمد زكي ونجله هيثم، موضحا أن الأخير كان يقرأ القرآن لوالده خلال فترة مرضه، في مشهد يعكس الجانب العائلي والإنساني من أيام الفنان الأخيرة، بعيدا عن حياته الفنية وشهرته الكبيرة.

وأضاف أن أحمد زكي كان يتمنى أن يرى نجله في مكانة أفضل منه، وأن يحقق نجاحا أكبر في حياته، وهي أمنية ظلت حاضرة لديه حتى خلال فترة معاناته مع المرض.

ورحل أحمد زكي، أحد أبرز نجوم السينما المصرية الذين تركوا بصمة استثنائية في تاريخها، بعد مسيرة فنية اتسمت بالتنوع والقدرة على تقمص شخصيات مختلفة، ليظل حضوره في ذاكرة الجمهور مرتبطا بأعماله وشخصياته، وكذلك بالحكايات الإنسانية التي تكشف جوانب أخرى من حياته خلف الشاشة.