يستعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، لإحياء حفل غنائي بعنوان «ليلة خالديات»، في 26 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو خالد نوري، في أمسية تستعيد جانباً من مسيرته الفنية وأعماله التي ارتبطت بذاكرة الجمهور الخليجي.

ويحمل الحفل طابعاً فنياً خاصاً، إذ يجمع خالد عبدالرحمن بجمهوره في ليلة تحمل اسمه وترتبط بإرثه الغنائي، الذي امتد لعقود، وقدم خلاله مجموعة من الأعمال العاطفية التي رسخت حضوره بوصفه أحد أبرز الأصوات السعودية، وأكثرها ارتباطاً بالشعر واللحن والإحساس.

وتكتسب «ليلة خالديات» خصوصيتها من مشاركة الأوركسترا الموسيقية بقيادة خالد نوري، في تجربة تمنح أعمال الفنان مساحة لإعادة تقديمها بتوزيعات موسيقية تتناسب مع طبيعة الحفل، وتجمع بين أصالة الأغنية السعودية والحضور الأوركسترالي.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الغنائية لموسم الرياض، الذي يواصل استضافة نجوم الأغنية السعودية والخليجية، وتقديم أمسيات تحتفي بالتجارب الفنية التي تركت بصمتها في المشهد الموسيقي.

ويمثل اللقاء المرتقب، محطة جديدة في مسيرة خالد عبدالرحمن، الذي حافظ على هويته الفنية الخاصة، مستنداً إلى الكلمة الشعرية والألحان العاطفية، في تجربة جعلت أغنياته حاضرة لدى أجيال متعاقبة من المستمعين.