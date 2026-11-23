استعرض وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ما تشهده المنطقة من تنمية في مختلف المجالات، وما تحظى به مناطق المملكة من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة التنمية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشاد وزير الداخلية بما تشهده منطقة حائل من تطور تنموي، مثمّناً جهود إمارة المنطقة ومتابعة أميرها للمشاريع والمبادرات، وما تسهم به في تحسين جودة الحياة وتعزيز مقوّمات التنمية والأمن والاستقرار.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الداخلية بأمير منطقة حائل، أمس، في إطار زيارة الوزير للمنطقة، فيما أعرب أمير حائل عن شكره لوزير الداخلية على الزيارة، مقدّراً دعم الوزارة للقطاعات الأمنية في مناطق المملكة كافة، وجهودها في تعزيز الأمن ومساندة مسيرة التنمية بالمنطقة.

وعقب اللقاء، اطّلع وزير الداخلية على عرض مرئي عن المبادرات التنموية التي تشرف إمارة المنطقة على تنفيذها، وما تتضمّنه من برامج وخطط تشغيلية ومشاريع حيوية تسهم في دعم التنمية بحائل.

حضر اللقاء نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية وإمارة المنطقة.

من جهة ثانية، التقى وزير الداخلية متقاعدي إمارة منطقة حائل والقطاعات التابعة للوزارة، مثمناً جهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن وحفظ الأمن طوال مسيرتهم العملية. كما وضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة، والتقى عدداً من أهالي حائل، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومؤكداً أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة وحرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة شؤونهم ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.