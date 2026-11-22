هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الحرب على إيران بعد رأس السنة الميلادية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكداً استمرار المحادثات غير المباشرة بين الجانبين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية ضد إيران بعد مطلع العام الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها، بالتزامن مع استمرار الضربات المحدودة دون التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

اتهامات بالمماطلة في المفاوضات

واتهم الرئيس الأمريكي الجانب الإيراني بالمماطلة في المفاوضات، قائلاً إن الإيرانيين يواصلون الحديث، لكنهم بارعون في المراوغة والتهرب من التوصل إلى تفاهمات نهائية.

تهديد بإغراق السفن الإيرانية

وصعّد ترمب تحذيراته لطهران، مهدداً بإغراق السفن الإيرانية إذا حاولت كسر الحصار البحري الأمريكي، ومؤكداً أن القوات الأمريكية ستطلق النار على أي سفن إيرانية تحاول تحدي إجراءات الحصار.

جهود دبلوماسية وسط استمرار الخلافات

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والترتيبات الأمنية المرتبطة بإنهاء المواجهة العسكرية.

وكان ترمب قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشن ضربات جديدة ضد إيران، مشيراً إلى أنه سينظر في تطورات الوضع بعد الأول من يناير القادم، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً في حال تعثر المساعي الدبلوماسية.