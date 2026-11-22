وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، في وقت تتزايد فيه الاستعدادات العسكرية المشتركة، وسط ترقب إسرائيلي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن استئناف العمليات القتالية.

ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية عن مصادر مطلعة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشعر بقلق متزايد إزاء سرعة إعادة بناء إيران قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، ومساعيها لتحصين منشآتها العسكرية والنووية ونقل أجزاء من بنيتها التحتية إلى مواقع تحت الأرض، لحمايتها من أي ضربات محتملة.

جاهزية عسكرية.. والهجوم خلال أيام

وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزيته إلى أعلى مستوياتها استعداداً لجولة جديدة من المواجهة، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بقوة عسكرية كبيرة في المنطقة، تضم عشرات الآلاف من الجنود، وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتين، وعشرات السفن الحربية والطائرات.

وكشفت المصادر أن الانتشار العسكري الأمريكي الحالي يتيح تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد إيران خلال يومين إلى أربعة أيام من صدور القرار، دون الحاجة إلى حشد عسكري إضافي واسع النطاق.

وأكدت أن حكومة نتنياهو تفضّل تنفيذ عملية مشتركة مع واشنطن، إلا أن موقف ترمب من إصدار أوامر بشن هجوم جديد، وطبيعة العملية المحتملة، لا يزالان غير محسومين.

خطط مشتركة.. وترقب لقرار ترمب

وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب شهد تصاعداً خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية مع طهران.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية صادقا على خطط عسكرية مشتركة تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران.

ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي أن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تكثف فيه ضغوطها باتجاه استئناف العمليات العسكرية.

من جهتها، أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بقوة على طاولة الإدارة الأمريكية، رغم تصريحات ترمب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي قد جدد، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، تأكيده أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، فيما تحدث خلال الأسبوع الجاري عن احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية، دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.

بنك أهداف جديد.. المنشآت النووية أولاً

وفي ظل تصاعد احتمالات المواجهة، كشفت تقارير إعلامية عن سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة تستهدف إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وبحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، فإن المنشآت المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني تتصدر الأهداف المحتملة، وفي مقدمتها موقع «جبل الفأس»، بهدف إلحاق أضرار كبيرة بالبرنامج النووي أو تعطيله لسنوات.

وتشمل السيناريوهات المطروحة توسيع نطاق الضربات لتطال منشآت التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن مساعٍ لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنع إعادة تشغيل المنشآت المتضررة.

الجسور والكهرباء.. توسيع نطاق الضربات

ولا تقتصر السيناريوهات المتداولة على المنشآت النووية والعسكرية، إذ تتضمن احتمالات استهداف جسور حيوية وشبكات نقل رئيسية، بهدف تعطيل حركة الإمدادات العسكرية والحد من قدرة القوات الإيرانية على التنقل وإعادة الانتشار.

كما تطرح التقارير احتمال استهداف محطات توليد الكهرباء، بما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات، ويضاعف الضغوط الاقتصادية على طهران.

غير أن هذه الأهداف تظل ضمن السيناريوهات التي تتناولها التقارير الإعلامية، دون تأكيد رسمي أمريكي باعتمادها أو اتخاذ قرار بتنفيذها.

القيادات العسكرية والسياسية ضمن السيناريوهات

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى احتمال استهداف قيادات عسكرية إيرانية بارزة، بهدف إضعاف منظومة القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات العسكرية خلال أي مواجهة جديدة.

وتتحدث تقارير أيضاً عن احتمالات استهداف شخصيات سياسية ومدنية مؤثرة في صناعة القرار الإيراني، في إطار مساعٍ محتملة لإحداث تغييرات داخل دوائر السلطة والتفاوض.

ولم يصدر تأكيد رسمي أمريكي بشأن إدراج هذه الشخصيات ضمن أي خطط عسكرية معتمدة.

هرمز يعقّد المفاوضات

دبلوماسياً، لم تنجح أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وبحسب «سي بي إس نيوز»، ترفض إيران مناقشة برنامجها النووي ما لم ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها، وتوافق على ستة شروط رئيسية أخرى.

ويضع استمرار الجمود الدبلوماسي الطرفين أمام خيارات أكثر تعقيداً، في ظل تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإصرار طهران على ربط أي تفاهمات جديدة برفع الحصار والاستجابة لمطالبها.

ضغوط داخلية تضيق هامش المناورة

سياسياً، تواجه الإدارة الأمريكية تحديات داخلية قد تؤثر على قرار التصعيد، خصوصاً بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، وتراجع التأييد الشعبي للحرب.

ووفقاً لتقرير «سي بي إس نيوز»، فإن الحزب الجمهوري سيفقد السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير القادم، ما يمنح الديمقراطيين نفوذاً أكبر في القرارات المتعلقة بتمويل العمليات العسكرية.

وفي إسرائيل، يواجه نتنياهو احتمال فقدان منصبه خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، الأمر الذي قد يضيّق النافذة السياسية المتاحة لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة جديدة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية بشأن احتمال تأثير استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد ديسمبر على الموارد والجاهزية القتالية للقوات الأمريكية.