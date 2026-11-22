صادق مدرب الاتحاد ينس فيسينغ، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة باختاكور الأوزبكستاني، المرتقبة غداً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على صحة ما نشرته «عكاظ» حول وجود عمل متكامل داخل النادي لرصد وتحليل بيانات اللاعبين.



وأكد فيسينغ، في إجابته على سؤال «عكاظ»، أن هناك عملاً متكاملاً بين الفريق الذي يعمل بشكل منظم على رصد وتحليل بيانات اللاعبين، وبين جهازه المساعد، مشيراً إلى أن هذا العمل يهدف لرفع جاهزية الفريق وتصحيح الأخطاء.



وتطرق مدرب الاتحاد للمواجهة الآسيوية المرتقبة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قائلاً: المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، صحيح أننا لم نقدم المأمول في مباراتنا الأخيرة، لكننا نطمح لتحقيق الانتصار.



وأضاف: «صحيح خسرنا مباراتين، لكننا ننظر الآن إلى الحاضر، وفي فترة التوقف الأولى الأمور لم تكن سيئة بالشكل الذي يتصوره البعض، واللاعبون الآن جاهزون وأخذوا الثقة الكاملة في أنفسهم».



الموسى: البقية فيهم الخير والبركة



من جانبه، قال سعد الموسى لاعب الاتحاد: نطمح جميعاً لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعاني من بعض الغيابات، ولكن البقية فيهم الخير والبركة.



وأضاف: «الفريق جاهز، وصححنا بعض الأخطاء، واللاعبون في أتم الجاهزية، وسنقدم المأمول بإذن الله».



وأوضح أن التركيز خلال فترة التوقف كان على الأخطاء الدفاعية، وقال: «لا يهمني من يلعب، لدينا مدافعون مميزون، وبإذن الله نصحح الأخطاء في المباريات القادمة».