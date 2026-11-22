أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 639 عملية استهداف ضد مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة تحييد 86 من قيادات وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 64 آلية ومعدة عسكرية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأحد)، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية وإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، تواصل تنفيذ مهامها القتالية بالتزامن في أكثر من جبهة، وتخوض هجمات هجومية ومضادة ضد المليشيا، محتفظة بزمام المبادأة.



وأوضح النزيلي أن عمليات الاستهداف توزعت بين 24 غارة جوية، و560 ضربة بمدفعية الميدان، و27 عملية بالطيران المسيّر، و28 استهدافاً بالراجمات، مشيراً إلى أنها طالت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها.



وفي جبهتي مأرب والجوف، قال النزيلي إن القوات المسلحة تواصل هجماتها المضادة وأعمالها الهجومية، بالتزامن مع تطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة.



وحول العمليات في جبهة تعز، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان معارك متواصلة لكسر الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدينة، وتمكنت من صد هجمات وإحباط محاولات تسلل، واستعادة عدد من المناطق المهمة.



أما في جبهات لحج، قال النزيلي: تصدت القوات المسلحة لهجوم حوثي وأحبطت محاولة تسلل، مكبدة المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.



وأكد المتحدث العسكري استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة وإنهاء خطر المليشيا على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على التزام القوات المسلحة بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.