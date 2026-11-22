لن تكون مواجهة الهلال أمام نيفتشي الأوزبكي اختباراً كروياً فقط داخل المستطيل الأخضر، فالأجواء الباردة ستكون عاملاً مؤثراً في حسابات اللقاء، في ظل توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 4 و7 درجات مئوية في مدينة فرغانة الأوزبكية.



فاللعب في درجات حرارة منخفضة يضع اللاعبين أمام تحدٍ إضافي، خصوصاً أن برودة الطقس قد تؤثر في جاهزية العضلات وسرعة الاستشفاء، وتفرض على الأجهزة الفنية والطبية التعامل مع ظروف مناخية مختلفة تماماً عن الأجواء المعتادة في الملاعب السعودية.



تحدٍ خارج الحسابات الفنية



يدرك الجهاز الفني للهلال أن التعامل مع الأجواء الباردة لا يقل أهمية عن التحضير التكتيكي، فالإحماء الجيد، والمحافظة على حرارة الجسم، والتعامل مع برودة الأطراف والعضلات، كلها تفاصيل قد تصنع الفارق خلال المباراة.



كما أن سرعة إيقاع اللعب والتحولات الهجومية تتطلب جاهزية بدنية عالية، خصوصاً في الدقائق الأولى التي قد تكون الأصعب على اللاعبين القادمين من أجواء أكثر اعتدالاً.



ويمتلك الهلال الخبرة الآسيوية والجودة الفنية التي تمنحه القدرة على التعامل مع اختلاف الظروف، إلا أن احترام المنافس والاستعداد لكل التفاصيل يظل أمراً ضرورياً.



فبين برودة الطقس وطموح نيفتشي، تنتظر الهلال مواجهة تحتاج إلى التركيز والانضباط والجاهزية البدنية، فالفوز في مثل هذه المباريات لا يعتمد على الأسماء وحدها، بل على القدرة على التكيف مع ظروف الملعب والطقس.