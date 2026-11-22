كشف القبطان المصري علي سليمان، ربان السفينة التي تعرضت لهجمات متكررة من قراصنة أثناء إبحارها في خليج عدن، تفاصيل المواجهة التي خاضها مع طاقم السفينة لإحباط الهجمات وتأمينها، مؤكداً نجاحهم في تجاوز الخطر دون وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.



وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إن السفينة، التي يضم طاقمها 21 مصرياً إلى جانب فريق حراسة مسلح، كانت في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان، عندما رصدت أجهزة الرادار هدفاً على بعد ستة أميال بحرية، ليتبين أنه لانش سريع يتحرك بسرعة تعادل ضعف سرعة السفينة أو أكثر.

وأوضح أنه بدأ فور رصد الهدف في متابعة تحركاته، قبل أن يتجه اللانش نحو السفينة بزاوية 45 درجة، ما دفعه إلى إصدار تعليماته لجميع أفراد الطاقم والحراسة بالتوجه إلى مواقعهم المحددة، وفق خطة الطوارئ التي يتدربون عليها دورياً للتعامل مع مثل هذه المواقف.

طلقات تحذيرية تبعد القراصنة

وأضاف أنه مع اقتراب اللانش إلى مسافة ميل بحري واحد، اتجه مباشرة نحو السفينة وشن هجومه، مقترباً منها إلى مسافة أمتار قليلة، الأمر الذي دفعه إلى توجيه الحراسة باستخدام طلقات تحذيرية لإجبار المهاجمين على الابتعاد، وتأمين السفينة والحفاظ على سلامة طاقمها.

وأشار إلى أن الحراسة نجحت في إبعاد اللانش، غير أن المهاجمين حاولوا شن هجوم آخر من الجانب المقابل، فبادر إلى زيادة سرعة السفينة وتغيير مسارها، لتنجح المناورة في إحباط المحاولة الثانية.

هجمات متكررة حتى منتصف الليل

ولفت سليمان إلى أن الهجمات تجددت بعد نحو ساعتين، عندما فوجئ الطاقم بأكثر من لانش سريع يهاجم السفينة من الاتجاه الأمامي، موضحاً أنه تعامل مع الموقف بتنفيذ سلسلة من المناورات وتغيير المسار، بالتزامن مع تفعيل أفراد الطاقم خطة الطوارئ، حتى تمكنوا من إحباط الهجوم دون وقوع أضرار.

وأضاف أن هجمات القراصنة تجددت نحو منتصف الليل باستخدام أكثر من لانش، رغم ضعف الرؤية، مشيراً إلى أن أجهزة الرادار أسهمت في رصد تحركات المهاجمين ومتابعتها، فيما واصل الطاقم إجراءات التأمين والمناورة حتى تمكن من تجاوز الخطر.

لم نطلق نداء استغاثة

وأكد القبطان المصري أن الطاقم لم يطلق نداءات استغاثة خلال الواقعة، موضحاً أن ذلك كان سيصبح ضرورياً في حال تمكن القراصنة من الصعود إلى متن السفينة أو وجود تهديد وشيك لسلامة أفراد الطاقم.

وشدد على أن المواجهة انتهت بنجاة جميع أفراد الطاقم، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بالسفينة، حامداً الله على سلامتهم وتجاوزهم هذه المواجهة.