أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية استمرار التواصل مع مصر، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات التواصل بشأن خلافات بين البلدين ومزاعم سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي.



وقالت القيادة العامة، في بيان اليوم (الأحد)، إن ما جرى تداوله بشأن وجود خلافات مع مصر، وما ارتبط به من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من بنغازي، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن التواصل والتنسيق مع المصريين مستمران بصورة طبيعية.



وشدد البيان على أن العلاقات المصرية الليبية تمثل شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، فضلا عن مشاريع الإعمار والتنمية والبنية التحتية.



وأضافت القيادة العامة أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في دعم الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مجددة اعتزازها بالعلاقات الثنائية وحرصها على مواصلة تعزيزها.



ودعت القيادة العامة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.



وجاء البيان الليبي بعد ساعات من نفي وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة تقارير تحدثت عن سحب خبراء عسكريين مصريين من بنغازي على خلفية خلافات مزعومة مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق بين القاهرة والقيادة العامة بصورة طبيعية، وأن ما جرى تداوله عار تماماً من الصحة.



وتزامن البيانان مع تحركات مصرية على أكثر من مسار في الملف الليبي، إذ تواصل القاهرة اتصالاتها مع الأطراف الليبية في شرق البلاد وغربها، في إطار دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها، وسط استمرار الانقسام السياسي والعسكري الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات.



وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه العلاقات المصرية الليبية تحركات متوازية، بينها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة قبل أيام، وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي وتكرير النفط والثروة السمكية، في مؤشر على استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطرابلس رغم تعقيدات المشهد السياسي الليبي.