استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من أهالي منطقة حائل، بحضور أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

ونقل وزير الداخلية للأهالي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة حائل تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وتجسيداً لحرصها على التواصل المستمر مع المواطنين والوقوف على شؤونهم، وما توليه من رعاية واهتمام بمناطق المملكة وأبنائها.

وأشار وزير الداخلية إلى ما تشهده منطقة حائل من مشاريع حيوية وخدمية تدعم التنمية الشاملة، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار في تهيئة البيئة الداعمة للتنمية، وتعزيز جهود القطاعات الأمنية في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على ما تحظى به مناطق المملكة من رعاية واهتمام، وما يُسخّر لتنميتها من إمكانات ومقدرات، مثمنين ما تشهده حائل من مشاريع تنموية تعزز مكانتها السياحية والاستثمارية، مشيدين بجهود أمير المنطقة ونائبه، وبجهود وزارة الداخلية في رفع كفاءة المنظومة الأمنية والمحافظة على الأمن وحماية مقدرات الوطن.

حضر الاستقبال نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.