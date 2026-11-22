تعتزم الحكومة الإسبانية تمديد العمل بالضرائب الاستثنائية المفروضة على البنوك قبل الانتخابات المقررة (الأحد) القادم، واستخدام الأموال للاستثمار في قطاع الإسكان.



ارتفاع التضخم والفائدة



وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قال في منشور عبر منصة «إكس»: «سنقوم بتمديد فرض الضريبة خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم في 24 نوفمبر الجاري».



وقال سانشيز: «الضريبة ستدر دخلاً بقيمة 1.5 مليار دولار (1.4 مليار يورو)، وسيتم توجيهه إلى قطاع الإسكان».



وكانت إسبانيا قد فرضت الضرائب الاستثنائية عام 2022 لمدة عامين في ظل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، وبعد ذلك تم تمديدها إلى أواخر 2024 لمدة ثلاثة أعوام أخرى.