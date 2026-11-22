الأهلي لم يفعل أكثر مما يستحقه النصر....!



ثلاثة والرابع سرقه حكم وفار وشرعنه قضاة التحكيم في البرامج...!!!



ملأ إعلام النصر وجمهوره ومساحاته كل الأماكن ضجيجاً دون أن يعرفوا أن الأهلي هو الأهلي الذي يعود من عمق الأزمات...!!!



نحن الكبار ونحن التاريخ ونحن المجد.. عبارات كتبت وقيلت في لحظة شرود ذهني دفع ثمنه النصر.. وهذا بالنسبة للأهلي أقل من عادي....!!!



لن أقول النصر أصغر من الأهلي بقدر ما أقول أقل منه.. وهذا شهدت به آسيا.. وهل تحتاجون شهادة أكبر من شهادة أكبر قارة في العالم...!!!



قبل المواجهة سمعنا كلاماً فيه الرهان على حلق الأشناب كان قاسماً مشتركاً في حواراتهم وبعد المباراة انهمرت الدموع وغابت الأصوات...!!!



فاز الأهلي ولم نذهب إلى مهن نحترمها كما فعلوا مع دميرال وبعض لاعبي الأهلي لأننا نكتب بلغة فيها من سمو الأهلي وشموخ تاريخه....!!!



النصر أُوهم بأنه سيلاقي الأهلي في وضع حُسمت من خلاله المباراة قبل أن تُلعب.....!!!



كل البرامج اكتست لون النصر قبل المواجهة بل إن بعضها قالت إن الأهلي سيخسر بحفلة أهداف وهنا تتجلى حقيقة إعلام يكتب ولا يقرأ....!!!



الأهلي هزم ظروفه وهزم مدربه وهزم الإعلام وهزم التحكيم وأصاب النصر في مقتل.....!!



تخيلوا مجموعة هزائم في مباراة واحدة.. فماذا نسمي هذا....؟؟



عليك عزيزي النصراوي أن لا تصغي لإعلام قدم فريقك قرباناً للأهلي في أكثر من مناسبة ليس أولها نهائي السوبر وليس آخرها موقعة الجمعة....!!!



انسياقكم خلف رهانات الخاسرين دروس لم تستفيدوا منها ولن تستفيدوا إن ظل الحال على ما هو عليه....!!!!



كرة القدم لها معطيات ينبغي أن تعودوا لها إذا أردتم الاستفادة من دروسها.. أما إذا استمر حالكم على ما هو عليه فالقادم أصعب...!!



الأهلي لا نزال غاضبين على ما جرى له ولا يمكن أن تنسينا الثلاثة ضعف المدرب أمام إمكانيات اللاعبين التي تحتاج إدارة فنية عالية الجودة...!!



فجرحنا أكبر من أن يندمل بفوز اعتدنا عليه...!



يقول الزميل والصديق محمد الزندي: لا تجرِ خلف الهوامير والمصدرجية والوكلاء والسماسرة.



‏انتقد الأخطاء التي أمامك وشاهدتها، ولا تخض حرباً بالوكالة..



‏من يفعل ذلك ويتبنى هذا المبدأ حتماً سيكون مع الأهلي، وستكون مواقفه ثابتة...!



في الصميم يا محمد...!