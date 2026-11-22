منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1902، تتجلى قصة وطن تشكل بالإرادة والعزيمة، وانتقل من شح الموارد وتحديات الأمن والمعيشة إلى دولة راسخة المؤسسات، واسعة الطموح، ومؤثرة إقليمياً ودولياً. إنها مسيرة لم تكن مجرد انتقال في المكان والزمان، بل بناء دولة وإنسان، وترسيخ هوية، وصناعة مستقبل.



وقد قامت هذه المسيرة على علاقة متينة بين القيادة والشعب، قوامها الثقة والولاء والاحترام المتبادل، وتقدير العقول الراجحة والقيادات المجتمعية المؤثرة في مختلف مناطق الوطن ومكوناته القبلية والاجتماعية والثقافية. فالمملكة لم تبن وحدتها على إلغاء التنوع، بل على احتوائه وتعزيز الانتماء الوطني الجامع، والاستفادة من حكمة أبنائها وخبراتهم ومكانتهم. فالدولة القوية لا تقوم بمؤسساتها وحدها، وإنما بتماسك مجتمعها والتقاء إرادة القيادة مع وفاء الشعب ومشاركته في البناء.



واحتلت خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن مكانة سامية في مسيرة الدولة، حتى أصبح لقب خادم الحرمين الشريفين تعبيراً عن مسؤولية عظيمة تتجاوز المسمى إلى العمل والإنجاز. فقد سخرت المملكة إمكاناتها لتطوير الحرمين والمشاعر المقدسة، وتيسير المناسك، وتوفير الأمن والرعاية والخدمات لملايين الحجاج والمعتمرين، لتكون خدمتهم أمانة مستمرة تتوارثها الأجيال.



وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشهد المملكة تحولاً تاريخياً تقوده رؤية السعودية 2030، في تنويع الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة والبنية الأساسية، وتمكين الإنسان، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع فرص العمل. وقد امتدت التنمية إلى مختلف المناطق والقطاعات، من الزراعة والصناعة والسياحة إلى البيئة والطاقة، بما يعزز جودة الحياة والاستدامة.



وامتد حضور المملكة إلى المجال الإنساني، حيث أصبحت مبادراتها الإغاثية والطبية والتنموية شاهداً على أن قوتها تقاس أيضاً بما تقدمه للإنسان. ويأتي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، في مقدمة هذه الجهود التي قدمت نموذجاً عالمياً للعطاء والعمل الطبي، وأعادت الأمل إلى أسر وأطفال من دول متعددة.



غير أن الدول التي تنهض لا تعيش بمعزل عن التحديات. فالمملكة تواجه التهديدات الأمنية بثبات وحزم، وتعمل على دحر مليشيا الحوثي ومواجهة كل من يدعمها أو يوظفها ضمن حروب الوكالة، وما يرتبط بذلك من توظيف للأيديولوجيا والطائفية، وسعي بعض الأطراف إلى توسيع نفوذها أو إطالة الصراعات وتحقيق مكاسب من تجارة السلاح. وقد كشفت هذه التهديدات، وما يصاحبها من دعم وتسليح، عن خطورة تحويل اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية، بما يهدد أمن المملكة والمنطقة، ويمتد أثره إلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والممرات البحرية الدولية.



إن حماية الوطن وسيادته ومقدراته ومقدساته مسؤولية لا تقبل التأجيل، وتقتضي امتلاك أسباب القوة والجاهزية والردع، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالتوازي مع العمل السياسي والدبلوماسي الذي يحفظ المصالح ويحد من اتساع الصراعات. فالأمن أساس التنمية، ولا يمكن لوطن أن يواصل مسيرته دون حماية مكتسباته وردع من يستهدف استقراره.



وفي المقابل، لا تتوقف الحياة في المملكة، ولا تتعطل مسيرة البناء بسبب التهديدات. فهناك جبهة تحمي الوطن وتدافع عن أمنه، وجبهة أخرى تواصل العمل في المدارس والجامعات والمزارع والمصانع والمستشفيات ومواقع الاستثمار، وتحتضن الفعاليات الثقافية والرياضية والسياحية، وتزرع وتنتج وتبتكر وتنمي. وهذا التكامل دليل على قوة الدولة ومؤسساتها، وثقة المجتمع بقدرة وطنه على حماية حاضره وصناعة مستقبله. فالحياة تستمر، والتنمية تتقدم، والواجب الوطني يتكامل بين من يحمي الأرض ومن يعمرها.



ومن المهم أن نفرق بين النقد الموضوعي الذي يسهم في الإصلاح، وبين توظيف الأزمات والمآسي الإنسانية للإساءة إلى الوطن أو التقليل من إنجازاته والتشكيك في مشاعر أبنائه. فالتعاطف مع قضايا الإنسان لا يتعارض مع الفرح بالإنجازات الوطنية، كما أن تقدير التضحيات لا يعني تعطيل مظاهر الحياة والعمل والأمل. فالوطنية وعي ومسؤولية، وليست انفعالاً عابراً أو مزايدة على الآخرين.



إن العبرة في خواتيم التاريخ ليست بما تملكه الدول من قوة في مرحلة زمنية، بل بما تؤسسه من قيم، وما تتركه من أثر، وما تحافظ عليه من رسالة. والتاريخ السعودي، عبر دوله الثلاث، يقدم شاهداً على أن الارتباط العميق بالمكان، والتمسك بالعقيدة، والوفاء للمجتمع، وبناء الثقة بين القيادة والشعب، عناصر تمنح الدولة رسوخها وقدرتها على الاستمرار. فقد ارتبطت الدولة السعودية بهذه الأرض ارتباطاً يتجاوز الجغرافيا إلى المعنى الروحي والعقدي، وجعلت خدمة الحرمين وضيوف الرحمن أمانة تتجسد في العمل والإنجاز.



وذلك امتداد للإيمان بمعاني دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، حين دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمناً ويرزق أهله من الثمرات، وأن تهوي إليه أفئدة من الناس. وقد ترجمت المملكة هذه المعاني إلى مسؤولية في حفظ الأمن، ورعاية الحرمين، وخدمة القادمين إليهما من أنحاء العالم. ومن هنا تتكامل عناصر قوتها، قيادة مسؤولة، وشعب وفي متماسك، ومؤسسات تحمي وتبني، ورسالة إنسانية تستمد جذورها من عقيدة راسخة. إنها السعودية العظمى، جبهة تحمي، وأخرى تزرع وتنمي، ووطن يمضي بثقة نحو المستقبل.