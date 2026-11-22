لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنجن الصينية مجرد لقاء دبلوماسي، بل اختبار لقدرة القوى الكبرى على تحويل نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري إلى مسؤولية فعلية تجاه الأمن والاستقرار العالميين.



ورغم أهمية التفاهمات المتعلقة بالطاقة والمخاطر النووية وإصلاح المؤسسات الدولية، كشفت نتائج القمة عن فجوة بين المصالح المشتركة للقادة الثلاثة وما ينتظره العالم من مواقف عملية لمواجهة التهديدات التي تطال التجارة الدولية وأمن الملاحة.



فالإعلان المشترك لم يتضمن التزامات تنفيذية واضحة لحماية الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، أو موقفاً حازماً تجاه الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية. وهنا تكمن المفارقة: كيف يمكن الحديث عن استقرار إمدادات الطاقة دون حماية الطرق البحرية التي تمر عبرها؟



الحوثيون.. تهديد يتجاوز حدود اليمن



لم تعد الهجمات والتهديدات الحوثية شأناً يمنياً داخلياً أو مجرد ورقة ضغط في صراع إقليمي، بل أصبحت تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأمن الطاقة. فباب المندب وهرمز شريانان استراتيجيان، وأي اضطراب فيهما ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة واقتصادات الدول.



لذلك، فإن حماية هذه الممرات مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً أمنياً وسياسياً، وآليات ردع ومحاسبة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تمنع استمرار التهديدات.



الاتحاد الأوروبي.. دعم وقرار مؤجل



ورغم إدانة الاتحاد الأوروبي للهجمات الحوثية، وإطلاق عملية «أسبيدس» البحرية الدفاعية لحماية الملاحة، لا يزال متردداً في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية على المستوى الأوروبي.



وقد دعا البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر 2026 إلى إدراج الحوثيين على القائمة الإرهابية، لكن الدعوة لم تتحول إلى قرار ملزم من مجلس الاتحاد الأوروبي.



إن حماية التجارة الدولية تتطلب موقفاً أكثر حزماً، دون إغفال الاعتبارات الإنسانية، التي يمكن ضمانها باستثناءات واضحة تضمن وصول الغذاء والدواء والمساعدات للشعب اليمني.



روسيا والصين.. أين مسؤولية القوى الكبرى؟



تمتلك موسكو وبكين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، نفوذاً دولياً ومسؤولية خاصة في حماية السلم والأمن الدوليين. كما أن تجارتهما ومصالحهما، مثل بقية القوى الاقتصادية، تتأثر بسلامة الممرات البحرية. ومن ثم، فإن الصمت تجاه الجماعات المسلحة التي تهدد الملاحة يتناقض مع الدعوات إلى إصلاح النظام الدولي وحماية تدفقات الطاقة.



العالم يحتاج إلى قرارات لا بيانات



إن نجاح القمم الدولية لا يقاس بالتصريحات والتفاهمات وحدها، بل بقدرتها على حماية مصالح الشعوب. والمطلوب اليوم:



- التزام دولي بحماية حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر.



- موقف موحد يضع حداً للهجمات والتهديدات الحوثية.



- دعم آليات الردع والمحاسبة ومكافحة تهريب الأسلحة.



- تحويل دعوة البرلمان الأوروبي إلى خطوات قانونية واضحة بشأن تصنيف الحوثيين.



- منع استخدام الممرات البحرية أداة للابتزاز السياسي والعسكري.



الخلاصة:



إذا كانت قمة شنجن قد أكدت المصالح المشتركة بين واشنطن وموسكو وبكين، فإنها لم تقدم إجابة عملية عن سؤال أكثر إلحاحاً: من يحمي مصالح بقية العالم عندما تتعرض طرق التجارة الدولية للخطر؟



فالأمن الدولي لا يُصان بالإدانات وحدها، والسلام لا يتحقق ببيانات القمم، وإنما بإرادة سياسية وقرارات مسؤولة وموقف دولي موحد يحمي حرية الملاحة وأمن التجارة العالمية.