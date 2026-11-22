في العشرين من نوفمبر، نحتفل باليوم العالمي للطفل. نزيّن المدارس، ونقيم الحفلات، ونلتقط صور الصغار وهم يبتسمون. ولهم حقّ في هذا الفرح. وفي يومهم أيضًا، يحقّ لنا أن نسأل أنفسنا بشيء من الصراحة: كيف حال أطفالنا في الأيام العادية؟ وهل نعرف ما يفرحهم وما يؤذيهم قبل أن يضطروا إلى الشكوى؟



قد يعود الأب إلى البيت متعبًا، وتنشغل الأم بما بقي من أعمال يومها، ويجلس الصغير بينهما وفي يده شاشة. تمرّ الأمسية هادئة، ثم يتكرر المشهد حتى يكبر الطفل وقد اعتاد أن يلجأ إلى جهازه كلما أراد أن يتسلّى أو ينسى ضيقه. وقد تعرف العاملة المنزلية، لطول ما تقضيه معه، أيَّ حكاية يطلب قبل النوم، وما الذي يخيفه حين تنطفئ الأنوار. وحين نكتشف أن هذه التفاصيل غابت عنا، يجدر بنا أن نسأل كم من يومه نقضيه معه فعلًا.



يمكن أن يبدأ الأمر بعشرين دقيقة نضع فيها هواتفنا جانبًا، ويختار فيها صغيرنا ما نفعله معًا. قد يدعونا إلى لعبة اخترع قواعدها، أو يأخذنا في مشوار قصير ليرينا شيئًا رآه بالأمس. وعلى مائدة تخلو من الشاشات، قد يحكي لنا من تلقاء نفسه ما لم نستطع أن نعرفه بكثرة الأسئلة. ولعلّ هذا بعض ما نحتاج إليه كي نردّ لصغارنا شيئًا من براءتهم. أن نترك لهم وقتًا يلعبون فيه على سجيتهم، ويخطئون من غير خشية من السخرية، ويفرحون بلحظة تخصّهم من غير أن نرفع الهاتف لنصوّرها وننشرها.



ومن المؤسف أن نسمع أمًّا تقول، بشيء من الفخر، إن طفلها يكاد لا يتكلّم العربية. جميل أن يتعلّم لغة أخرى ويتّسع بها عالمه. ويستحقّ أيضًا أن نعينه على الألفة مع لغته، حتى يصغي إلى حكاية جدّته بلسانها، ويمازحها، ويعرف كيف يقول لها ما في خاطره. وتبدأ هذه الألفة في البيت، في حكاية نرويها قبل النوم، وفي حديث المائدة، وفي الوقت الذي نصغي فيه إلى صغيرنا وهو يبحث عن الكلمة ونمهله حتى يجدها.



وفي المدرسة، ثمّة طفل يحضر كل يوم وقد أتقن إخفاء تعثّره في القراءة، وآخر انقطع عن الدراسة وينتظر من يسأل عمّا حال بينه وبين العودة. وفي الصف نفسه، قد تكون هناك طفلة ترسم على أطراف دفاترها منذ سنوات، ولم يخطر لأحد أن يضع أمامها ورقة واسعة وألوانًا، ويمنحها فرصة لترينا ما تستطيع.



وثمّة طفل يضحك مع زملائه حين ينادونه باللقب الذي يكرهه. جرّب أن يعترض من قبل، فقيل له إنهم يمزحون. وحين صار اللقب يلاحقه من ساحة المدرسة إلى مجموعة الصف، بدأ يتحاشى أصدقاءه ويتثاقل عن الذهاب إلى المدرسة. وقد يبلغ به الألم أن يضيق بحياته ويفكّر في الانتحار وهو ما يزال صغيرًا. أيّ أمان نمنحه إياه إذا كان عليه أن يحتمل الإهانة كل يوم حتى يقتنع أحد بأن ما يتعرّض له يستدعي التدخّل؟



لدينا أنظمة ومؤسسات لحماية الطفل، ومن حقّنا أن نسأل عن أثرها في حياته. هل يعرف، بلغة يفهمها، إلى من يلجأ حين يؤذيه زميل أو شخص يفترض أن يرعاه؟ وحين يصل بلاغه، كم ينتظر حتى يجد من يسمعه ويتدخّل؟ ومن يطمئن إليه بعد ذلك ويتأكد من أن الأذى قد توقّف؟ في الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف مقدار الحماية التي تصل إلى الصغير حين يحتاج إليها.



وفي مساء العشرين من نوفمبر، حين يعود أطفالنا من الحفلة، لندعهم يختارون ما يفعلونه معنا. قد يأتينا أحدهم بلعبة، أو يجلس إلى جوارنا ويحكي لنا عن شيء شغله طوال الأسبوع. فلنبقَ معه حتى تنتهي اللعبة أو تكتمل الحكاية، ولنجد له مثل هذا الوقت غدًا.