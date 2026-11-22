عادت الفنانة المصرية مي عز الدين إلى دائرة الاهتمام بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها أحمد تيمور، بالتزامن مع مرور عام على زواجهما، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة علاقتهما، قبل أن يخرج زوجها أحمد تيمور عن صمته، وينفي تلك المزاعم من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام».

أحمد تيمور يرد على شائعات الانفصال

كشف أحمد تيمور عن حجم الاتصالات والرسائل التي تلقاها من أصدقائه وأفراد عائلته ومعارفه، بعدما انتشرت أنباء انفصاله عن مي عز الدين، موضحًا أن كثيرين تواصلوا معه للتأكد من صحة ما يجري تداوله.

وانتقد تيمور استغلال بعض الحسابات لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح، دون الاهتمام بتأثيرها على حياة الآخرين.

وأكد رفضه لما أثير بشأن انتهاء زواجه، متمنيًا أن تستمر علاقته بمي عز الدين لسنوات طويلة، وقال: «بعيد الشر علينا، ربنا ما يجيب أي حاجة وحشة أو انفصال»، معربًا عن أمله في الاحتفال معًا بمرور 20 و30 و40 وحتى 100 عام على زواجهما.

مي عز الدين تبدأ تصوير «فرق شاسع»

على صعيد آخر، بدأت مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد «فرق شاسع»، الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2027، بمشاركة المخرج إسلام خيري، ومن تأليف وسام صبري.

ويشارك مي عز الدين في العمل كل من خالد كمال، وميشيل ميلاد، وفرح يوسف، وبيومي فؤاد، ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين، وتتمحور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي.

واستقر صناع المسلسل على تقديمه في 15 حلقة، بدلًا من 12 حلقة وفق التصور الأولي، تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل وسط منافسات الأعمال الأخرى المشاركة.

آخر أعمالها

يذكر أن شاركت مي عز الدين في موسم دراما رمضان لعام 2025 من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي جاء في 15 حلقة، وشاركها البطولة آسر ياسين وأشرف عبدالباقي ودياب وأحمد خالد صالح وسماء إبراهيم وعايدة رياض وآخرون، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.