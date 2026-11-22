كشفت حكومة شرق ليبيا، اليوم (الأحد)، تفاصيل وجود سفينة روسية في ميناء بنغازي، مؤكدة أن توقفها جاء للتزود بالوقود والمؤن، قبل أن تتعرض لانفجار داخل القاعدة البحرية بالميناء جراء استهدافها بطائرة مسيرة.

وقالت الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية في الميناء، أثناء عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في بنغازي كان في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين، مبينة أنها تلقت نتائج أولية ترجح تعرض السفينة لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.



وأشارت حكومة شرق ليبيا إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بدأت تحقيقاً شاملاً، بالتنسيق مع السلطات الروسية، لكشف ملابسات الحادث ومصدر الهجوم والجهة التي تقف وراءه، مؤكدة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.



ووصفت الحكومة استهداف السفينة داخل ميناء ليبي بأنه اعتداء خطير على السيادة الوطنية وانتهاك لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مشددة على احتفاظ ليبيا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط للهجوم أو تنفيذه أو دعمه.



وشدد البيان على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي، لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها ومصالحها.



وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في المنطقة الشرقية وقوع انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية، مؤكدة إخماد الحريق والسيطرة على الوضع.



ونقلت صحيفة «بوابة الوسط» الليبية عن مدير إدارة العلاقات والإعلام بالهيئة، توفيق الشامخ، أن فرق السلامة الوطنية تمكنت من احتواء الحريق، فيما أشار إلى انتظار تقرير الخبراء لتحديد أسباب الانفجار، داعياً المواطنين إلى عدم التجمع في محيط القاعدة.



من جانبها، نقلت وكالة «أجينزيا نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية ترجيحات بوقوع هجوم جوي استهدف سفينة روسية أو حمولتها، مع تداول فرضيات بشأن مسؤولية أوكرانيا، غير أن الوكالة أكدت عدم وجود أدلة كافية لتأكيد هذه الرواية أو تحديد الجهة المنفذة.



ولم تعلن السلطات الليبية حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الحادث.