استعرض الأستاذ السابق بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين، ملامح البنية والتركيب العمراني التقليدي للمدينة المنورة، وذلك خلال الندوة التي نظمتها خيمة عودة البلادي الثقافية بنادي الأنصار مساء (الأربعاء)، تحت عنوان «المدينة المنورة: بنيتها وتركيبها العمراني التقليدي»، بحضور عدد من المهتمين بالعمارة المدينية والتراث العمراني.



وتناول الحصين خلال الندوة تطور النسيج العمراني للمدينة المنورة عبر مراحلها التاريخية المختلفة، موضحاً كيف أسهمت العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية في تشكيل هويتها المعمارية وإبراز خصوصيتها العمرانية.



كما سلط الضوء على الأحياء السكنية القديمة وما تميزت به من ترابط وتكامل في التخطيط، مستعرضاً دور الأزقة والحارات والفراغات الداخلية في تنظيم الحياة اليومية، إلى جانب «الأحواش» التي شكلت أحد أبرز مكونات النسيج العمراني التقليدي، باعتبارها تجمعات سكنية تضم عدداً من المنازل المتجاورة تتوسطها مساحات مشتركة تعكس قيم التواصل والتكافل الاجتماعي بين السكان.



وتطرق إلى خصائص البيت المديني التقليدي، مبيناً أن تصميمه راعى الخصوصية الأسرية والظروف المناخية، من خلال الأفنية والباحات الداخلية ووسائل التهوية والإضاءة الطبيعية التي أسهمت في توفير بيئة سكنية ملائمة.



وأكد المشاركون أهمية توثيق الإرث العمراني للمدينة المنورة وفهم أبعاده التاريخية والاجتماعية، والمحافظة على ما تبقى من معالمه وشواهده المعمارية بوصفها جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وذاكرتها الحضارية للأجيال القادمة.