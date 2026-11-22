يُعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أحد أبرز الصروح الإسلامية والمعرفية في العالم، ونموذجاً حياً لعناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم وخدمة المسلمين. ومنذ تأسيسه في أرض الهجرة، رسخ المجمع مكانته كمنارة حضارية تتجسد فيها جهود المملكة في نشر القرآن الكريم وتعزيز رسالته العالمية.



ويواصل المجمع أداء دوره الريادي من خلال إنتاج وطباعة ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمات معانيه بمختلف اللغات، حيث تجاوز إنتاجه التراكمي أكثر من 400 مليون نسخة من المصاحف والإصدارات القرآنية. كما شهدت قدراته الإنتاجية تطوراً ملحوظاً، إذ ارتفع حجم الإنتاج السنوي إلى أكثر من 15 مليون نسخة، يتم توزيعها وإهداؤها للمسلمين والمراكز الإسلامية حول العالم.



وفي إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، يواكب المجمع التحول الرقمي عبر تطوير التطبيقات الذكية والنشر الإلكتروني، بما يضمن وصول المحتوى القرآني الموثوق إلى أكبر شريحة من المستفيدين. كما يضم المجمع 79 ترجمة لمعاني القرآن الكريم، إلى جانب العناية بالقراءات والروايات القرآنية المختلفة وفق أعلى معايير الدقة والجودة.



ولم يقتصر دور المجمع على الطباعة والنشر فحسب، بل أصبح معلماً ثقافياً وسياحياً بارزاً يستقطب مئات الآلاف من الزوار سنوياً. ويتيح لزواره الاطلاع على مراحل كتابة المصحف الشريف وتدقيقه وطباعته وتجليده، ضمن تجربة معرفية وإيمانية متكاملة. ومع أعمال التطوير المستمرة للمرافق والمسارات التفاعلية، يواصل المجمع ترسيخ مكانته بوصفه أحد أهم المعالم الإسلامية التي تعكس رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشره عالمياً.