اطّلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة (الأحد)، على أبرز نتائج دراسة «واقع الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وأثرها التنموي»، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن تنامي أعداد الجمعيات الأهلية يعكس اتساع نطاق العمل غير الربحي وتنوع مجالاته، مشيراً إلى أن تطوير أداء هذه الجمعيات يتطلب تكامل الجهود وتحديد الأولويات وفق احتياجات المجتمع، والاستفادة من نتائج الدراسات في توجيه المبادرات والبرامج نحو تحقيق أثر تنموي مستدام.

وقدّم الخالدي لأمير المنطقة الشرقية تقريراً عن أبرز نتائج دراسة «واقع الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وأثرها التنموي»، والتي تهدف إلى توفير بيانات ميدانية تساعد المجلس وشركاءه على تحديد أولويات الدعم، وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات الجمعيات، وتوجيه الشراكات نحو فرص التنمية في محافظات المنطقة، مبيناً أن الدراسة أظهرت نمو عدد الجمعيات الأهلية في المنطقة من 138 جمعية عام 2016م إلى 495 جمعية عام 2026م، واستناداً إلى نتائجها، وضع المجلس خريطة طريق مقترحة للفترة من 2027 إلى 2029م، تتضمن تأسيس مركز للخدمات المشتركة لزيادة الكفاءة والفاعلية وتخفيض التكاليف التشغيلية مما يعزز قيام الجمعيات بأدوارها التنموية وتحقيق أهدافها، وتشكيل لجان تنسيقية في المحافظات بهدف التواصل المستمر وتنسيق الجهود بين جمعيات كل محافظة من أجل تعزيز التكامل في تقديم الخدمات والعمل المشترك وتعظيم الأثر التنموي للجمعيات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع الخالدي الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه الدائم للجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية.